بايرن ميونخ يضع هاري كين ضمن خططه لتعويض ليفاندوفسكي

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن نادي بايرن ميونخ الألماني، وضع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام ضمن خططه على المدى الطويل لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صيف 2023 ولا يرغب في تجديد عقده ويريد الرحيل هذا الصيف حيث يفضل الانتقال لصفوف برشلونة، إذ دخل في صدام مع الإدارة من أجل تحقيق رغبته.

وقدم برشلونة عرضا يصل لـ40 مليون يورو و10 ملايين يورو متغييرات فيما يطالب بايرن ميونخ بمبلغ 50 مليون يورو في دفعة واحدة للتخلي عنه وحسب تقارير إعلامية إسبانية يستعد الفريق الإسباني لتقديم عرض أخير يلبي رغبة الفريق الألماني.

وكان روبرت ليفاندوفسكي أيضا هدفا لفريق تشيلسي ومدربه الألماني توماس توخيل لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو لكن اللاعب يفضل الرحيل لإسبانيا.

ولازال بايرن ميونخ لم يحسم بشكل نهائي موقفه من بيع روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف أو الحفاظ عليه لغاية نهاية عقده الصيف المقبل.

وتحاول إدارة بايرن ميونخ البحث عن مهاجم في الصيف الحالي بشكل مؤقت وانتظار الصيف القادم للتعاقد مع مهاجم كبير.

وأكدت تقارير إعلامية ألمانية أن المهاجم الإنجليزي هاري كين ضمن خطط الفريق للتعاقد معه.

ويرغب بايرن ميونخ في استغلال نهاية عقد هاري كين مع توتنهام صيف 2023 للتعاقد معه في صفقة حرة، لذلك سيحاول التعاقد مع مهاجم مؤقت لخلافة ليفاندوفسكي في حال رحيله أو الاحتفاظ بمهاجمه الحالي حتى نهاية عقده.

وأعلن هاري كين في تصريحات سابقة عن رغبته في البقاء في توتنهام الموسم المقبل خصوصا بعد تأهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عبر احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مصير هاري كين بمثابة مسلسل طويل في صيف 2022 إذ كان قريبا من الرحيل عن توتنهام إلى مانشستر سيتي الذي قدم عدة عروض للتعاقد معه، لكن دانييل ليفي رئيس الفريق اللندني طلب مبلغ يتجاوز 150 مليون يورو لبيعه.