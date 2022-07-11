محكمة العدل الأوروبية تبدأ جلسات الاستماع لكل أطراف أزمة دوري السوبر الأوروبي

بدأت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بخطط إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى ”دوري السوبر الأوروبي“.

وتنظر جلسات الاستماع في القضية على مدار يومين، وستشهد النظر في أمور تتعلق بكيفية إدارة كرة القدم وتنظيم منافساتها.

وكانت شركة دوري السوبر الأوروبي قد رفعت دعوى قضائية ضد الاتحادين الأوروبي ”يويفا“ والدولي ”فيفا“ لكرة القدم أمام محكمة مدريد، بداعي أن الاتحادين ينتهكان قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي عبر احتكار تنظيم منافسات كرة القدم الاحترافية الدولية.

وتهدف الدعوى القضائية إلى إثبات أن اليويفا والفيفا عارضا إطلاق دوري السوبر الأوروبي عبر ”إساءة استخدام مركزهما المهيمن على السوق فيما يتعلق بتنظيم البطولات الدولية لكرة القدم في أوروبا وعلى التسويق للحقوق المتعلقة بهذه البطولات.“

وطالب أصحاب الدعوى القضائية بإجراءات حماية لتمكين الأندية من تأسيس وتنظيم دوري السوبر الأوروبي والمشاركة فيه إلى جانب المشاركة في البطولات الأخرى.

وأحالت محكمة مدريد القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لنظر الأمور المتعلقة بقانون المنافسة.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل 2021 فكرة إطلاق بطولة تحت مسمى ”دوري السوبر الأوروبي“، لكن الخطة انهارت خلال أيام في ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل الجماهير وروابط الدوري والاتحادات.