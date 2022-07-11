روميو بيكهام يسجل هدفًا لفريق إنتر ميامي بنفس طريقة والده (فيديو)

سجل روميو بيكهام البالغ من العمر 19 سنة هدفًا للفريق الرديف لإنتر ميامي أمام أورلاندو عن طريق ضربة خطأ نفذها بنفس طريقة والده الشهير ديفيد بيكهام.

ويلعب روميو بيكهام لفريق أنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه والده ديفيد بيكهام النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد وريال مدريد، والعميد السابق لمنتخب إنجلترا، ويحاول السير على خطى والده في كرة القدم.

وجاء هدف روميو بيكهام من ضربة خطأ في الدقيقة 84 ونفدها بنفس طريقة والده ديفيد بيكهام الذي كان لاعبًا يتقن تسديد ضربات الأخطاء وتسجيل الأهداف منها.

Romeo Beckham learned from the best 🎯 pic.twitter.com/NAv8fzA8da — Mirror Football (@MirrorFootball) July 11, 2022

والهدف هو الأول لروميو في الموسم الحالي، وانتهى اللقاء لفائدة فريق رديف إنتر ميامي 3-1، وتلقى عدة إرشادات على المواقع الاجتماعية، وشبَّهه الكثيرون بوالده النجم ديفيد بيكهام.

ويعتبر روميو بيكهام الوحيد من أبناء النجم الإنجليزي السابق الذي يحاول السير على خطى والده في كرة القدم رغم كونه تلقى صدمة جعلته يبتعد لفترة عنها.

وتوقع له الكثيرون مستقبلًا جيدًا في كرة القدم حين كان صغيرًا والتحق بأكاديمية آرسنال ما بين 2014 و2015، لكن الفريق اللندني تخلى عنه مما حطم أحلام اللاعب الشاب.

وتخلى روميو بيكهام عن كرة القدم طيلة 5 مواسم، وتلقى تدريبات في التنس على يد النجم البريطاني أندي موراي بطل ويمبلدون مرتين لكنه لم يستطع دخول عالم الرياضة الجديد.

وفي العام 2020، قرر روميو بيكهام العودة لكرة القدم، وأعلن أنه يمنح نفسه فرصة جديدة والتحق بفريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه والده.