روميو بيكهام يسجل هدفًا لفريق إنتر ميامي بنفس طريقة والده (فيديو)

سجل روميو بيكهام البالغ من العمر 19 سنة هدفًا للفريق الرديف لإنتر ميامي أمام أورلاندو عن طريق ضربة خطأ نفذها بنفس طريقة والده الشهير ديفيد بيكهام.

ويلعب روميو بيكهام لفريق أنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه والده ديفيد بيكهام النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد وريال مدريد، والعميد السابق لمنتخب إنجلترا، ويحاول السير على خطى والده في كرة القدم.

وجاء هدف روميو بيكهام من ضربة خطأ في الدقيقة 84 ونفدها بنفس طريقة والده ديفيد بيكهام الذي كان لاعبًا يتقن تسديد ضربات الأخطاء وتسجيل الأهداف منها.

Romeo Beckham learned from the best 🎯 pic.twitter.com/NAv8fzA8da

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 11, 2022