القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية

يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة ودية، الثلاثاء المقبل، والتي ستكون أول مباراة من الخارج تستضيفها تايلاند منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وتأتي المواجهة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إنجلترا، والذي ينطلق في الشهر المقبل.

الرابعة الرياضية تحصل على حقوق البث الحصري لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية على مستوى العراق والشرق الاوسط.#الرابعة_الرياضية

11334 H pic.twitter.com/lNpMFw6Wtt — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) July 11, 2022

وبعد تايلاند سيتوجه مانشستر يونايتد إلى ملبورن الأسترالية، بينما يتوجه ليفربول إلى سنغافورة.

وبيعت تذكرة المباراة بمبلغ يصل إلى 25000 بات تايلاندي (700 دولار)، ولا يزال الرعاة يوزعون التذاكر مطلع الأسبوع الجاري.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية القنوات والناقلة

ستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، الثالثة مساء بتوقيت مصر.

ومن المتوقع أن تنقل المباراة على قناة الشارقة الرياضية التي أعلنت نقل مباريات ليفربول الودية، خلال شهر يوليو الجاري.

وأعلن قناة ”الرابعة الرياضية“ العراقية أنها حصلت على حقوق البث الحصري لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية على مستوى العراق والشرق الاوسط.

قناة الرابعة الرياضية هي قناة عراقية تقوم ببث مباريات كرة القدم والسلة والسباحة، خاصة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم.

تردد قناة الرابعة الرياضية:

تبث قناة الرابعة الرياضة العراقية على القمر الصناعي المصري نايل سات.

التردد: 11334 (H)

معدل الترميز: 27500 – 5/6