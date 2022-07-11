تياغو ألكانتارا يسخر من كثرة إظهار محمد صلاح عضلات بطنه (فيديو)

سخر تياغو ألكانتارا لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي من زميله النجم المصري محمد صلاح؛ بسبب كثرة إظهار محمد صلاح عضلات بطنه.

وقد نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة له على حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“ بإحدى المدن الساحلية أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية قبل العودة إلى ليفربول لاستكمال التدريبات مع الفريق.

ولم يعلق صلاح بكلمة على الصورة واكتفى بإظهار عضلات بطنه.

وفي فيديو تم تداوله ظهر ألكانتارا وهو على عجلة التدريب بجوار محمد صلاح ويقوم بإظهار بطنه والانبهار بها أمام صلاح في مشهد سخرية؛ ما أثار ضحك النجم المصري.

تياغو ألكانتارا يسخر من كثرة إظهار محمد صلاح عضلات بطنه 🤣#ليفربول pic.twitter.com/I9oiUowohz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أعلن، اليوم الإثنين، قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، وجاء على رأس القائمة ساديو ماني، ومحمد صلاح.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف، ومجموعة من الصحفيين، إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية، وسيقام الحفل في الرباط في المغرب، يوم 21 يوليو تموز.

وقبل أيام جدد الدولي المصري محمد صلاح عقده مع فريق ليفربول لـ3 مواسم مقبلة حتى صيف 2025 ،وبراتب أسبوعي يفوق 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لينهي الجدل بشأن مفاوضات طويلة وصعبة شهدت عدة شائعات بشأن اقتراب رحيله وبيعه في الصيف الحالي.

وسجل محمد صلاح 156 هدفا في 254 لقاء، ودخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول، وصرح حين أصبح تاسع هدافي الفريق في التاريخ: ”رائع أن تكون في المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، خصوصا حين تفعل ذلك في وقت قصير، قلت في عدة مناسبات إن الأكثر أهمية هو الفوز بالألقاب، لكن حين تسجل الأهداف وتساعد فريقك على الفوز باللقاء فهذا أحد الأشياء التي تجعلك فخورا“.

ويفصل محمد صلاح هدفان عن مايكل أوين، بينما سجل دالغليش 172 هدفا وروبي فاولر 183 هدفا وستيفن جيرارد 186، وبإمكانه تجاوزهم مع نهاية الموسم المقبل، بينما سجل بيلي ليديل 228 ويحتل المركز الرابع، قبل الوصول لصاحب المركز الثالث الجنوب أفريقي غوردون هودسون الذي سجل 241 هدفا.