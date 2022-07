لاعبو توتنهام يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية في كوريا الجنوبية (صور)

لم يتحمل عدد من لاعبي توتنهام قوة تدريب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يقيم السبيرز معسكرا تدريبيا في كوريا الجنوبية، ويلعب عددا من المباريات.

وأظهرت صور عددا من لاعبي توتنهام بينهم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية للفريق في كوريا الجنوبية.

وبحسب الصحفي السدير غولد عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فقد أجرى لاعبو توتنهام دورات تدريبية قاسية تحت قيادة كونتي، حيث يتم وضع اللاعبين في جولات كاملة متكررة في الملعب بعد ساعتين من التدريب. في حين ينسحب اللاعبون ويشعرون بالحرارة والسرعة قبل العودة إلى المجموعة. كين وسون من بين أولئك الذين يشعرون بالسرعة، ينهارون ثم ينضمون.

وأظهر مقطع فيديو تفاعل المشجعين المتواجدين في الملاعب مع تدريبات لاعبي توتنهام الذين استجابوا لصيحات الجماهير، خاصة هيونغ مين سون.

At Spurs' latest training session at the Seoul World Cup Stadium. Dejan Kulusevski has just had to leave the session for a little bit of treatment. You can see it in the video below. Hopefully nothing major and just a precaution. pic.twitter.com/XAdnGTknlW

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) July 11, 2022