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رياضة

لاعبو توتنهام يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية في كوريا الجنوبية (صور)
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 11:59 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 12:45 GMT

لاعبو توتنهام يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية في كوريا الجنوبية (صور)

لم يتحمل عدد من لاعبي توتنهام قوة تدريب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يقيم السبيرز معسكرا تدريبيا في كوريا الجنوبية، ويلعب عددا من المباريات. وأظهرت صور

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

لم يتحمل عدد من لاعبي توتنهام قوة تدريب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يقيم السبيرز معسكرا تدريبيا في كوريا الجنوبية، ويلعب عددا من المباريات.

وأظهرت صور عددا من لاعبي توتنهام بينهم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية للفريق في كوريا الجنوبية.

وبحسب الصحفي السدير غولد عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فقد أجرى لاعبو توتنهام دورات تدريبية قاسية تحت قيادة كونتي، حيث يتم وضع اللاعبين في جولات كاملة متكررة في الملعب بعد ساعتين من التدريب. في حين ينسحب اللاعبون ويشعرون بالحرارة والسرعة قبل العودة إلى المجموعة. كين وسون من بين أولئك الذين يشعرون بالسرعة، ينهارون ثم ينضمون.

وأظهر مقطع فيديو تفاعل المشجعين المتواجدين في الملاعب مع تدريبات لاعبي توتنهام الذين استجابوا لصيحات الجماهير، خاصة هيونغ مين سون.

ومن المقرر أن يلعب توتنهام مع نجوم الدوري الكوري، يوم الأربعاء، قبل أن يلاقي إشبيلية وغلاسكو رينجرز وروما، على أن يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد يوم 30 يوليو بمواجهة ساوثهامبتون.

وتعاقد توتنهام مع الكرواتي ايفان بيريسيتش في صفقة انتقال حر، وفراسر فورستر في صفقة انتقال حر أيضا، ومع المهاجم البرازيلي ريشارليسون من إيفرتون في صفقة مكلفة (مقابل 60 مليون جنيه إسترليني)، بحسب صحيفة ميرور، ومع يفيس بيسوما من برايتون، وكليمونت لينغليت من برشلونة.

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