واين روني يتولى تدريب دي.سي. يونايتد الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام عديدة أن الإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق توصل لاتفاق ليصبح مدربا لفريق دي.سي يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

واستقال روني، الذي لعب مع دي.سي يونايتد خلال 2018 و2019، من منصبه كمدرب لديربي كاونتي الشهر الماضي، لينهي فترة صعبة استمرت 17 شهرا عانى فيها النادي الإنجليزي من مشاكل مالية وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة.

وأجرى روني محادثات مع النادي الأمريكي منذ أسابيع، وفق تقارير أمس الأحد، وسيتولى المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت تشاد أشتون، الذي شغل منصبه بعد رحيل هرنان لوسادا في أبريل نيسان.

وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن روني سينضم إلى الفريق الأمريكي بمجرد الاتفاق على التفاصيل النهائية وحصوله على تأشيرة العمل.

ويحتل دي. سي يونايتد المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 17 نقطة من 17 مباراة، وخسر 7/0 أمام فيلادلفيا يونيون في الجولة الماضية.

وسجل روني 253 هدفا لمانشستر يونايتد وفاز مع النادي بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي إلى جانب لقب واحد لدوري أبطال أوروبا.

وانضم روني إلى ديربي كلاعب ومدرب في 2020 قبل أن يصبح المدرب الرئيسي للفريق في العام التالي.