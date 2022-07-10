تسريبات لابورتا: غوارديولا خدعنا.. باع لنا فيران توريس الذي لا يستطيع تسجيل الأهداف

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خدع النادي الكتالوني في صفقة المهاجم فيران توريس في يناير الماضي.

ووفقا لموقع ”barcauniversal“فإن لابورتا انتقد غوارديولا وقال: ”أنا أحب بيب وتكسيكي تشيكي بيغريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي، لكن هؤلاء الأوغاد باعونا فيران توريس، إنه لا يستطيع تسجيل الأهداف“.

وقال الموقع إنه كان لا بد من حذف مقاطع الفيديو الخاصة بتصريح لابورتا وهو تدلي بهذه التصريحات أمام عدد من الصحفيين.

ووصل اللاعب الإسباني الدولي إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 55 مليون يورو كرسوم أولية مع 10 ملايين يورو في الإضافات.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الموسم برصيد ستة أهداف وستة تمريرات حاسمة من 24 مباراة عبر جميع المسابقات مع برشلونة.

لكن توريس أهدر العديد من الفرص السانحة، ما جعله يثير الكثير من غضب عدد من مشجعي النادي الكتالوني.

تحدي توريس

وقبل أيام أعرب فيران توريس، عن ثقته في تعاقدات برشلونة الصيفية وقال: ”نحن شباب لكننا مؤهلون لتحقيق أشياء عظيمة بقميص الفريق“.

وتابع ”الفريق بدأ الاستعداد، بعضنا لم ينضم بعد بسبب التزامات مع المنتخبات، أريد حقا أن أظهر المستوى الذي يتمتع به فيران“.

وأضاف ”هذا العام سنبدأ من الصفر، في ظل تعاقدات جديدة، سنرى نسخة أفضل من فيران توريس“.

وانتقل توريس من فالنسيا إلى مانشستر سيتي صيف 220 مقابل 33 مليون يورو، وسجل مع النادي الإنجليزي 16 هدفا وصنع 4 في 42 مباراة.