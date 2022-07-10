يورغن كلوب يشعل الموسم مبكرا ويسخر من مانشستر يونايتد في مؤتمر صحفي (فيديو)

أضفى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الكثير من الإثارة على مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد الودية.

وطرح كلوب سؤالاً مازحًا عما إذا كان مانشستر يونايتد تلقى ترحيبًا مماثلاً لما تلقته بعثة ليفربول في تايلاند، حيث تقام المباراة الودية يوم الثلاثاء، على ملعب (راجامانجالا) الوطني.

Journalist: "Welcome to Thailand!" Jurgen Klopp: "First question I have, did it look like this yesterday when Manchester [United] were here?" pic.twitter.com/KrfvYhkBVZ — Squawka News (@SquawkaNews) July 10, 2022

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تواجدا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع تدفق أكثر من ألف من مشجعي ليفربول إلى مطار سوفارنابومي على أمل إلقاء نظرة على لاعبي الريدز.

وتساءل كلوب، مبتسمًا وهو يهز رأسه ”السؤال الأول لديَّ، هل بدا الأمر هكذا بالأمس عندما كان مانشستر هنا أيضًا؟“.

وقال مدرب ليفربول: ”عادة ما تكون مباريات كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة لنا، لكن في هذه الحالة على وجه التحديد، يكون الأمر أكثر أهمية بالنسبة للناس“.

وفاز ليفربول 5/0 ثم 4/0 على مانشستر يونايتد في مواجهتي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.

وأضاف كلوب ”أحضرنا 37 لاعبًا، لذلك لدينا جميع الأجيال هنا ويتعين علينا إشراكهم جميعًا لأن اللاعبين الذين كانوا في مهمة دولية في الصيف وصلوا اليوم فقط ولا يمكنهم اللعب لفترة طويلة“.

واستدرك قائلا: ”لكننا سنحاول منحهم بضع دقائق أيضًا، لذا سيكون الأمر مثيرًا حقًا“.

وأوضح كلوب ”مانشستر يونايتد لديه مدرب جديد. تدرب لفترة أطول قليلاً منا، لذا، لست متأكدًا مما إذا كانوا في وضع أفضل في الوقت الحالي“.

وتابع ”لكننا نرى أنه اختبار مهم بالنسبة لنا لأنه ضد مانشستر يونايتد ولن يأخذ اللقاء الطابع الودي. من الواضح أن كلا الفريقين لا يلعبان مباريات ودية ضد بعضهما البعض، لذلك سنرى ما يمكننا القيام به“.

وردا على سؤال حول ثقته في الفوز بالألقاب هذا الموسم، قال كلوب: ”واثق قدر الإمكان. من الواضح أنكم لا تعرفون أبدًا، لكنني رأيت اليوم على متن الطائرة فريقًا مفعما بالجودة“.

وأكد كلوب ”نحتاج دائمًا للقليل من الحظ، كما نعلم جميعًا، إذا كنت تريد الفوز بكأس، ولكن للعب موسم جيد، فأنت بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى الاتساق في الأداء، وهذا هو كل ما يتعلق بذلك، وهو ما سنحاول القيام به. ليس لدي شك في كفاءة أولئك الفتية“.