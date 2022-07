يورغن كلوب يشعل الموسم مبكرا ويسخر من مانشستر يونايتد في مؤتمر صحفي (فيديو)

أضفى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الكثير من الإثارة على مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد الودية.

وطرح كلوب سؤالاً مازحًا عما إذا كان مانشستر يونايتد تلقى ترحيبًا مماثلاً لما تلقته بعثة ليفربول في تايلاند، حيث تقام المباراة الودية يوم الثلاثاء، على ملعب (راجامانجالا) الوطني.

Journalist: "Welcome to Thailand!"

Jurgen Klopp: "First question I have, did it look like this yesterday when Manchester [United] were here?" pic.twitter.com/KrfvYhkBVZ

