آرسنال يفكر في الانقضاض على نغولو كانتي

يفكر نادي آرسنال في استقدام لاعب خط وسط تشيلسي نغولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة مفاجئة.

لم يتبق أمام الفائز بكأس العالم سوى عام واحد على عقده الحالي مع تشيلسي، وقد زعمت التقارير أن فريق توماس توخيل قد يقرر الحصول على مقابل مالي نظير بيع كانتي في هذا الصيف.

وتم ربط مانشستر يونايتد بالفعل بتقديم عرض لشراء كانتي، حيث حرص المدرب الجديد إريك تن هاغ على تعزيز خياراته في وسط الملعب.

لكن وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية فإن آرسنال يضغط أيضًا على ضم كانتي من تشيلسي هذا الصيف.

وتزعم الصحيفة أن ميكيل أرتيتا يريد لاعب خط وسط دفاعي جديدا ويتطلع إلى استكشاف ما إذا كان تشيلسي مستعدًا للاستفادة من كانتي، بدلاً من رؤيته يغادر ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية العام المقبل.

ولم يسافر كانتي مع فريق تشيلسي في جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة بسبب حالة تطعيمه ضد كوفيد.

ولعب كانتي البالغ من العمر 31 عامًا 21 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حيث أعاقت الإصابات مشواره.

وفي حديثه في نهاية الموسم الماضي، اعترف توخيل بأن إصابة كانتي كانت ”مشكلة كبيرة“ لتشيلسي.

وقال توخيل بعد احتلال تشيلسي المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي: ”أعتقد أنه لاعبنا الرئيسي والأساسي، لكن يجب أن يكون اللاعبون الأساسيون والأساسيون في كامل لياقتهم“.