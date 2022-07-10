بايرن ميونخ يعلن رحيل عمر ريتشاردز إلى نوتنغهام فوريست

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأحد، عن انتقال لاعبه الإنجليزي عمر ريتشاردز إلى صفوف نوتنغهام فوريست الصاعد حديثا لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بإنجلترا.

وتأتي عودة الظهير الأيسر ريتشاردز صاحب الـ24 عاما للعب في إنجلترا بعد موسم واحد قضاه في صفوف بايرن.

وأشارت تقارير إلى أن المقابل المالي للصفقة بلغ نحو عشرة ملايين يورو.

وكان ريتشاردز انتقل إلى بايرن الصيف الماضي قادما من ريدينج الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقد مع النادي البافاري لمدة أربع أعوام تنتهي في يونيو 2025.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن: ”كانت رغبة عمر أن نمنحه فرصة الانتقال لفريق نوتنغهام فوريست، يرى اللاعب في هذا فرصة للعب بشكل منتظم في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي. نوتنغهام حصل على لاعب رائع سيشق طريقه في صفوف الفريق“.

ولم يحصل ريتشاردز على فرصة كبيرة للمشاركة في مباريات بايرن حيث خاض 17 مباراة رسمية فقط مع الفريق.