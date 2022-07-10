ذا صن: مانشستر سيتي يضاعف راتب فيل فودين 3 مرات لتجديد عقده

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن إدارة مانشستر سيتي تسابق الزمن لحسم تجديد النجمين، لاعب الوسط الإسباني رودري، والجناح الإنجليزي فيل فودين، رغم أن عقديهما مستمران حتى صيف 2024.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي حصلت على اتفاق شفهي من فيل فودين لتوقيع عقد جديد لمدة أطول، وأنها تستعد لجعله من كبار الرواتب في الفريق عبر مضاعفة راتبه الحالي ليصل إلى 200 ألف جنيه في الأسبوع.

كما سيحصل الإسباني رودري على زيادة مهمة في راتبه لتوقيع عقد جديد لمدة أطول في إطار سعي الإدارة لتحصين نجومها الشباب وضمان استقرار الفريق.

وترغب الإدارة في مانشستر سيتي في مكافأة النجم الشاب فيل فودين الدولي الإنجليزي على وفائه وعشقه للفريق منذ صغر سنه، ولكونه أصبح لاعبا أساسيا لا غنى عنه في تشكيل الإسباني بيب غوارديولا.

ويتقاضى فيل فودين حاليا 65 ألف جنيه إسترليني، وأثبت نفسه بشكل كبير في منتخب إنجلترا الأول، حيث أصبح لاعبا أساسيا في آخر سنتين، ومن نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما دفع الإدارة لمنحه راتبا يضاعف الحالي 3 مرات وجعله من الرواتب الجيدة في الفريق لضمان بقائه في الفريق مدة أطول.

وبعد رحيل البرازيلي فيرناندينيو لنهاية عقده، أصبح الإسباني رودري لاعب الارتكاز المهم في الفريق، والأول في خطط الإسباني بيب غوارديولا ويرغب الفريق في تحصينه.

ودفع مانشستر سيتي مبلغ 62،5 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي الإسباني الشاب من أتلتيكو مدريد في 2019، وفرض نفسه في الفريق تحت قيادة بيب غوارديولا في ظل تواجد لاعب الارتكاز المخضرم البرازيلي فيرناندينيو الذي انتهى عقده.

ويتقاضى رودري راتبا أسبوعيا يصل إلى 125 ألف جنيه إسترليني، ويرغب مانشستر سيتي في زيادة راتبه بشكل كبير وتجديد عقده لمدة أطول.

وبحسب الصحيفة، المفاوضات بين الإدارة واللاعبين فيل فودين ورودري تسير بسلاسة، وسيتم الاتفاق على الشروط الجديد بسرعة كبيرة.

يدفع مانشستر سيتي مبلغ 51،4 مليون جنيه إسترليني للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند القادم من بروسيا دورتموند، وراتبا أسبوعيا يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، لكن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لديهم هامش حرية في سقف رواتب اللاعبين.