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رياضة

فابريزيو رومانو: تشيلسي يتفق على ضم سترلينغ حتى 2027
تاريخ النشر: 09 يوليو 2022 21:41 GMT
تاريخ التحديث: 09 يوليو 2022 22:00 GMT

فابريزيو رومانو: تشيلسي يتفق على ضم سترلينغ حتى 2027

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على أن رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، بات على أعتاب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ والمتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على أن رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي في صيف 2023، ويرغب اللاعب الإنجليزي في خوض تجربة جديدة للمشاركة بانتظام في المباريات قبل كأس العالم قطر 2022.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”صفقة انتقال رحيم سترلينغ إلى تشيلسي حسمت، بعدما وصلت الموافقة النهائية من مانشستر سيتي“.

وأضاف: ”بلغت الصفقة 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني“.

وتابع: ”اتفق تشيلسي مع سترلينغ على الشروط الشخصية لعقده منذ أيام، ولم يشكل هذا الأمر مشكلة على الإطلاق“.

واختتم: ”يمتد عقد سترلينغ مع تشيلسي حتى عام 2027، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر“.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة ”ذا أثيلتيك“ البريطانية، أن سترلينغ اقتنع بالانتقال إلى تشيلسي بعد محادثة مباشرة مع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للبلوز.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وارتبط اسم سترلينغ بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانضم سترلينغ، البالغ من العمر 27 عاما، لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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