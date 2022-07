فابريزيو رومانو: تشيلسي يتفق على ضم سترلينغ حتى 2027

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ والمتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على أن رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي في صيف 2023، ويرغب اللاعب الإنجليزي في خوض تجربة جديدة للمشاركة بانتظام في المباريات قبل كأس العالم قطر 2022.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”صفقة انتقال رحيم سترلينغ إلى تشيلسي حسمت، بعدما وصلت الموافقة النهائية من مانشستر سيتي“.

وأضاف: ”بلغت الصفقة 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني“.

وتابع: ”اتفق تشيلسي مع سترلينغ على الشروط الشخصية لعقده منذ أيام، ولم يشكل هذا الأمر مشكلة على الإطلاق“.

