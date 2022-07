سكاي: برينتفورد يستهدف ضم عمر مرموش من فولفسبورغ الألماني

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ الألمانية عن رغبة برينتفورد الإنجليزي في ضم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فولفسبورغ الألماني.

وأشارت التقارير إلى أن فولفسبورغ يرغب في الإبقاء على عمر مرموش في الموسم المقبل ولكن اللاعب يرغب في اللعب بشكل أساسي ويستعرض العروض المقدمة له والتي على رأسها الآن برينتفورد.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورغ ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتغارت في الموسمين الماضيين.

وأوضحت ”سكاي“ أن مسؤولي برينتفورد يهتمون بخدمات مرموش وقدموا عرضًا مثيرًا بالفعل.

Brentford have made a concrete bid for Wolfsburg winger Omar Marmoush, who is exploring offers after returning from Stuttgart on loan, according to @Sky_SvenT. @King_Fut https://t.co/I7cLYCivnB

— Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) July 9, 2022