سكاي: برينتفورد يستهدف ضم عمر مرموش من فولفسبورغ الألماني

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ الألمانية عن رغبة برينتفورد الإنجليزي في ضم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فولفسبورغ الألماني.

وأشارت التقارير إلى أن فولفسبورغ يرغب في الإبقاء على عمر مرموش في الموسم المقبل ولكن اللاعب يرغب في اللعب بشكل أساسي ويستعرض العروض المقدمة له والتي على رأسها الآن برينتفورد.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورغ ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتغارت في الموسمين الماضيين.

وأوضحت ”سكاي“ أن مسؤولي برينتفورد يهتمون بخدمات مرموش وقدموا عرضًا مثيرًا بالفعل.

Brentford have made a concrete bid for Wolfsburg winger Omar Marmoush, who is exploring offers after returning from Stuttgart on loan, according to @Sky_SvenT. @King_Fut https://t.co/I7cLYCivnB — Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) July 9, 2022

وشددت على أن العرض المالي غير معروف بالتحديد، ولكن هناك رفض مبدئي من إدارة فولفسبورغ لرحيل اللاعب، لأنهم يطمحون في تجديد عقد مرموش وإبقائه الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورغ في صيف 2023.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتغارت في 42 مباراة.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة من ثنائي لندن، آرسنال وتوتنهام، في التعاقد مع عمر مرموش.

وقضى مرموش صاحب الـ23 عامًا الموسم الماضي معارًا إلى شتوتغارت الألماني، وأسهم في بقاء النادي بالبوندسليغا.

وارتفعت القيمة التسويقية للدولي المصري بواقع مليوني يورو لتصل إلى 6 ملايين، مستفيداً من مستواه المتميز، سواء مع شتوتغارت الذي قضى بين صفوفه موسماً كاملاً على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى مشاركته البارزة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الماضية وتصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.