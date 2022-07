استبعاد كانتي ولوفتوس-تشيك ثنائي تشيلسي من جولة خارجية بسبب التطعيم

لن يسافر ثنائي وسط تشيلسي نغولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في جولة خارجية في الولايات المتحدة؛ بسبب غموض موقفهما من التطعيم ضد كوفيد-19.

وتنص قواعد الدخول إلى الولايات المتحدة على أنه يجب تطعيم جميع الزوار الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، باستثناء المواطنين الأمريكيين وبعض الاستثناءات المحدودة الأخرى، بجرعتين ضد الفيروس.

ولم يتضح هل حصل اللاعبان على جرعة واحدة فقط أو لم يتم تطعيمهما من الأساس.

وقال تشيلسي في بيان: ”لن يسافر الثنائي نغولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك بسبب موقفهما من التطعيم“.

وأصيب لوفتوس-تشيك بكوفيد-19 في أغسطس آب العام الماضي، بينما أصيب الدولي الفرنسي كانتي بالعدوى قبل مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في الشهر التالي.

وقال المدرب توماس توخيل وقتها إنه لا يعرف بالتحديد عدد اللاعبين الذين حصلوا على لقاح، ورغم أنه حصل على التطعيم فإنه لن يجبر الآخرين على القيام بذلك.

وانضم الظهير الأيسر بن تشيلويل والجناح كالوم هودسون-أودوي لتشكيلة من 29 لاعبا ستخوض ثلاث مباريات في الولايات المتحدة، ستبدأ بمواجهة كلوب أمريكا في 16 يوليو تموز.

وغاب هذا الثنائي لفترات طويلة الموسم الماضي، بسبب الإصابة.

ويستهل تشيلسي، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، حملته في الموسم الجديد بمواجهة إيفرتون في السادس من أغسطس آب.

وكان من ضمن الأسماء المستدعاة من قبل توخيل، الثنائي الدفاعي المرتبط بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.

وازدادت في الأيام الماضية الشائعات بشأن رحيل ألونسو وأزبيليكويتا إلى برشلونة، خاصة بعد الاجتماع الذي تم عقده في أحد المطاعم في المدينة الكتالونية بين إدارة لابورتا ومالك تشيلسي الجديد تود بوهلي.

We're on our way to Los Angeles! 🇺🇸

Here's our travelling squad for the trip! #BluesInTheUSA pic.twitter.com/hRD4Ubv1YT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2022