استقالة مسؤولة ومدربة بارزة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اتهامها بـ"تخويف" زملائها

قالت صحيفة ”دايلي ميل“ إن إيدلين جون، المدربة المتنوعة لمنتخب كرة القدم الإنجليزي، وأحد كبار المديرين التنفيذيين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استقالت من منصبها بعد تحقيق داخلي نتيجة شكاوى من زملائها يتهمونها خلالها بالتنمر والتخويف.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أن رحيل المديرة إيدلين جون من منصبها قد اكتمل وسينتهي عملها بنهاية الشهر الحالي.

وكانت المديرة التنفيذية موضوع شكوى مكتوبة من طرف أحد موظفي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهمها ببسلوك التخويف والصراخ والتجاهل والانتقاد الظالم واستخدام التكتيكات العدوانية والسلوك الخبيث.

واضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لفتح تحقيق داخلي؛ ما أدى إلى قيام ثلاثة موظفين آخرين على الأقل بتقديم شكاوى حول مزاعم مماثلة.

وبناءً على الأدلة من التحقيق، اتخذ اتحاد كرة القدم خطوة جلسة استماع تأديبية بقيادة عضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي الكبير سو هوغ، الذي عمل عن كثب مع محامي التوظيف في أثناء العملية.

وعلمت ”سبورت ميل“ أن توصية الجلسة كانت أن إيدلين جون يجب ألا تستمر في اتحاد كرة القدم.

وقبل التحقيق عرض الاتحاد الإنجليزي على إيدلين جون أخذ إجازة مدفوعة الأجر في أثناء فترة التحقيق لكنها رفضت الاقتراح.

وتشغل إيدلين جون منصب مديرة العلاقات الدولية وشؤون الشركات والشريك المشارك في الاتحاد الإنجليزي لتحقيق المساواة والتنوع والاندماج، وتأتي استقالتها قبل 4 أشهر من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

لعبت إديلين جون، التي أثارت إعجاب الكثيرين بعملها في اتحاد كرة القدم، دورًا رائدًا في تقديم المشورة لمدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت حول كيفية اتخاذ موقف ضد فظائع حقوق الإنسان الموثقة في قطر.

كما لعبت دورًا رئيسًا في تقديم قانون قيادة تنوع كرة القدم التاريخي للاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى التي تتماشى مع تركيز الاتحاد على تحسين الأمور الاجتماعية.