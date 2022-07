لمدة موسم واحد.. توتنهام يضم لينغليه من برشلونة على سبيل الإعارة

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مدافع منتخب فرنسا كليمو لينغليه على سبيل الإعارة من برشلونة لموسم واحد.

وخاض اللاعب البالغ عمره 27 عاما 20 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، معظمها بديلا، حين أنهى برشلونة المسابقة في المركز الثاني خلف البطل ريال مدريد.

وقال توتنهام في بيان ”نحن سعداء بالإعلان عن التعاقد مع كليمو لينغليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة، ويتوقف الأمر على استخراج الرخصة الدولية وتصريح العمل“.

