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رياضة

لمدة موسم واحد.. توتنهام يضم لينغليه من برشلونة على سبيل الإعارة
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 20:13 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 20:50 GMT

لمدة موسم واحد.. توتنهام يضم لينغليه من برشلونة على سبيل الإعارة

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مدافع منتخب فرنسا كليمو لينغليه على سبيل الإعارة من برشلونة لموسم

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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مدافع منتخب فرنسا كليمو لينغليه على سبيل الإعارة من برشلونة لموسم واحد.

وخاض اللاعب البالغ عمره 27 عاما 20 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، معظمها بديلا، حين أنهى برشلونة المسابقة في المركز الثاني خلف البطل ريال مدريد.

وقال توتنهام في بيان ”نحن سعداء بالإعلان عن التعاقد مع كليمو لينغليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة، ويتوقف الأمر على استخراج الرخصة الدولية وتصريح العمل“.

وانضم لينغليه الذي خاض 15 مباراة دولية مع فرنسا إلى برشلونة من إشبيلية في 2018، وخاض 159 مباراة بجميع المسابقات وفاز بلقب الدوري في موسمه الأول.

وأصبح بذلك خامس صفقة لتوتنهام استعدادا للموسم الجديد بعد وصول ريتشارليسون وإيف بيسوما وإيفان بريشيتش والحارس فريزر فورستر.

ويستهل فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا عقب احتلال المركز الرابع في الدوري، الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام ساوثامبتون في السادس من أغسطس.

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