لمدة موسم واحد.. توتنهام يضم لينغليه من برشلونة على سبيل الإعارة

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مدافع منتخب فرنسا كليمو لينغليه على سبيل الإعارة من برشلونة لموسم واحد.

وخاض اللاعب البالغ عمره 27 عاما 20 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، معظمها بديلا، حين أنهى برشلونة المسابقة في المركز الثاني خلف البطل ريال مدريد.

وقال توتنهام في بيان ”نحن سعداء بالإعلان عن التعاقد مع كليمو لينغليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة، ويتوقف الأمر على استخراج الرخصة الدولية وتصريح العمل“.

💬 "I want to be aggressive and help the team with the ball" The first interview with our newest addition 😎⤵️ pic.twitter.com/DNPq1SPh7U — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022

وانضم لينغليه الذي خاض 15 مباراة دولية مع فرنسا إلى برشلونة من إشبيلية في 2018، وخاض 159 مباراة بجميع المسابقات وفاز بلقب الدوري في موسمه الأول.

وأصبح بذلك خامس صفقة لتوتنهام استعدادا للموسم الجديد بعد وصول ريتشارليسون وإيف بيسوما وإيفان بريشيتش والحارس فريزر فورستر.

ويستهل فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا عقب احتلال المركز الرابع في الدوري، الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام ساوثامبتون في السادس من أغسطس.