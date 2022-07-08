كوندي يضع شرطا قبل الانتقال إلى برشلونة

قالت صحيفة ”اس“ الإسبانية، اليوم الجمعة، إن المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعب إشبيلية يضع شرطا قبل الانتقال إلى برشلونة، هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة، فإن تشيلسي سيكون مستعدا أخيرا لدفع 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع مدافع إشبيلية، المطلوب أيضا من برشلونة بناء على طلب المدرب تشافي هيرنانديز.

🗣 توني فريشا مرشح سابق لرئاسة نادي برشلونة الإسباني: أنتم تعلمون أن لا ليفاندوفسكي أو كوندي أو رافينها سينضمون إلى برشلونة.. اليس كذلك؟ pic.twitter.com/4lSGfnlMYS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

وبحسب الصحيفة فإن الإستراتيجية الجديدة لتشيلسي هي التفاوض مع عدة فرق، حيث يرتبط البلوز بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، ناثان أكي من مانشستر سيتي، وميلان سكرينيار من إنتر ميلان، وكاليدو كوليبالي من نابولي، وقالت ”أس“ إن هذا لا يتوافق مع كوندي.

وأوضحت الصحيفة أن كوندي كان مترددا قبل أيام في الانتقال إلى برشلونة؛ بسبب الوضع الاقتصادي والرياضي غير المؤكد في برشلونة.

لكن الدولي الفرنسي أصبح الآن أكثر استعدادا للانضمام إلى النادي الكتالوني، ما لم يقم تشيلسي، أو أي نادٍ كبير آخر في أوروبا، بإغلاق الصفقة مع إشبيلية.

وأكدت الصحيفة أن كوندي لن ينتظر برشلونة، حيث إنه إذا توصل البلوز وإشبيلية إلى اتفاق فسينتهي به الأمر في ستامفورد بريدج دون انتظار خوان لابورتا لتفعيل ”الرافعة الاقتصادية الثانية“، والتي ستمنحه المال اللازم لإتمام هذه الصفقة وصفقات أخرى.

🔘 تشكيلة تشافي المدير الفني لنادي برشلونة التي يحلم بها في الموسم المقبل: حراسة المرمى: تير شتيغن. خط الدفاع: أزبيليكويتا – ارواخو – كوندي – الونسو. خط الوسط: بوسكيتس – بيدري – بيرناردو سيلفا. خط الهجوم: رافينها – ليفاندوفسكي – انسو فاتي. pic.twitter.com/RPGEhZplgp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 17, 2022

ولذلك؛ فإن الوقت يتعارض بشكل كبير مع رغبات تشافي هيرنانديز، الذي يعتبر التعاقد مع كوندي أولوية في برشلونة.

وقالت ”أس“ إن دي ليخت يقترب من بايرن ميونخ، ويقترب سكرينيار من باريس سان جيرمان، في حين يتفاوض كوليبالي مع يوفنتوس، بينما تشيلسي مجبر على تسريع المفاوضات مع إشبيلية لضم كوندي؛ ما يعني أن برشلونة قد يفشل في التعاقد مع أي من المدافعين المميزين.

وأشارت إلى أن تود بويلي مالك تشيلسي الجديد التقى خورخي مينديز قبل بضعة أيام في البرتغال، ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها التوقيع مع كوندي، في حين أن إشبيلية ينتظر أموال الصفقة للقيام بالعديد من الصفقات.

وكوندي، البالغ من العمر 23 عاما، انتقل لإشبيلية من بوردو صيف العام 2019 مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي الأندلسي حتى يونيو 2024، وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو.