موندو ديبورتيفو: صفقات تبادلية على طاولة عشاء مالك تشيلسي وإدارة برشلونة

التقى الملياردير الأمريكي تود بوهلي مالك تشيلسي الجديد مع وفد إدارة برشلونة والذي ضم الرئيس خوان لابورتا وماتيو ألماني مدير كرة القدم وجوردي كرويف اليد اليمنى لقطاع كرة القدم وذلك في أحد مطاعم برشلونة لمناقشة عدة قضايا بين الناديين.

وجرى اللقاء في مطعم ”فيا فينيتو“ ببرشلونة ودام حوالي ساعة ونصف ورفض تود بوهلي مالك تشيلسي التعليق عن نتائج الاجتماع واكتفى بالقول للصحافة أنه كانت أكلة عشاء جيدة.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ يأتي اللقاء في إطار سعي برشلونة للتعاقد مع لاعبين من تشيلسي هما الإسبانيان ماركوس ألونسو الظهير الأيسر والمدافع سيزار أزبيليكويتا وحاولت الإدارة تسريع المفاوضات في الأيام الأخيرة.

وترغب إدارة برشلونة بتوصية من المدرب تشافي هيرنانديز في حسم صفقات أزبيليكويتا وألونسو قبل سفر الفريق للولايات المتحدة الأمريكية لجولة إعدادية سيلاقي خلالها غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء ودي.

بينما يرغب تشيلسي في التعاقد مع لاعبين من برشلونة ويضع على الطاولة الثنائي الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب الوسط والأمريكي سيرجينو ديست الظهير الأيمن.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فالأمريكي تود بوهلي مالك تشيلسي والذي يملك حصصا في أندية لوس أنجلوس ليكرز في دوري المحترفين لكرة السلة ولوس أنجلوس دودجرز في دوري المحترفين للبيسبول، يحب إجراء صفقات تبادلية بين الأندية ويملك عقلية تجارية حيث يفضل قيادة المفاوضات بنفسه في الصفقات والعقود الإشهارية.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فإن تشيلسي الراغب في ضم الهولندي فرانكي دي يونغ يواجه مشكلة عدم رغبة اللاعب في الرحيل وفي حال أصرت إدارة برشلونة ستكون وجهته المفضلة هي مانشستر يونايتد للعب تحت قيادة مدربه السابق في أياكس الهولندي إيريك تين هاغ.