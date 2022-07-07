مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة ”ذا صن“ إن إدارة مانشستر يونايتد استسلمت لرغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية في الوقت الذي يصر خلاله اللاعب على رفض العودة للتدريبات.

وما زال النجم البرتغالي في عطلة لأسباب عائلية، حيث سافر لمدينة لشبونة البرتغالية، فيما كان الفريق الإنجليزي ينتظر عودته للتدريبات الاثنين الماضي.

ورغم إعلان كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل، فإن إدارة مانشستر يونايتد كانت متفائلة باستمراره الموسم القادم، فيما عبر الهولندي إيريك تين هاغ المدرب الجديد عن رغبته في بقاء الأسطورة البرتغالي الذي عاد للفريق الصيف الماضي قادما من يوفنتوس.

وبحسب الصحيفة فإن المدرب الهولندي وبعد مباحثات مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد وافق على التخطيط للموسم القادم دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس برصيد 58 نقطة وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا مكتفيا بالمشاركة في الدوري الأوروبي، وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف للفريق في الموسم برصيد 24 هدفا.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن ممثلي النجم البرتغالي أبلغوا الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد أرنولد في كانون الثاني / يناير الماضي أن اللاعب لن يستمر في الفريق في حال الفشل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ورغم بلوغه 37 سنة يؤمن كريستيانو رونالدو بقدرته على اللعب في المستوى العالي لكن ليس في مانشستر يونايتد، ويرتبط اسمه بعدة أندية كبرى كبايرن ميونخ وتشيلسي وبرشلونة، كما يفكر بالعودة لفريقه الأم سبورتينغ لشبونة الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الدانماركي كريستيان إريكسن قريب من التوقيع لمانشستر يونايتد وسيشارك برفقة الفريق في الجزء الثاني من رحلته الإعدادية في أستراليا.

ويسافر مانشستر يونايتد إلى بانكوك عاصمة تايلاند يوم الجمعة في بداية رحلته الإعدادية في آسيا.

كما يأمل الفريق في حسم صفقة الهولندي فرانكي دي يونغ مقابل 56 مليون جنيه استرليني رغم تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بكونه لا يرغب في بيع اللاعب.