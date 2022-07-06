لابورتا يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد بشأن فرينكي دي يونغ

حذر رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، من أن لاعب الفريق الأول، فرينكي دي يونغ ليس معروضاً للبيع، على الرغم من المعلومات التي انتشرت أخيراً بشأن احتمال انتقال لاعب الوسط الهولندي إلى مانشستر يونايتد.

وأثناء تقديم الإيفواري فرانك كيسي لاعباً جديداً بين صفوف البرسا، قال لابورتا إن دي يونغ لاعب برشلونة، وأكد ”إذا احتجنا في لحظة معينة إلى بيعه، سننظر في الأمر، لكن الأمر ليس كذلك الآن“.

على جانب آخر، أكد رئيس النادي الكتالوني أنه ”لا يوجد موعد نهائي لكي يعلن عثمان ديمبيلي عن إجابة“ على العرض الذي قدمه برشلونة“.

وأردف قائلاً إن الفرنسي ”لم يعد لاعباً في برشلونة، انتهى عقده في 30 يونيو، ولكن هناك اهتماما رياضيا باستمراره، قدمنا له عرضاً ورد ممثله باقتراح آخر، ولكي يستمر ديمبيلي، يجب أن يقبل عرضنا“.

وبشأن التعاقدات المحتملة هذا الصيف، حذر لابورتا من أنه ”قبل وصولهم (لاعبين جدد)، يجب تفعيل الرافعة (الخطة الاقتصادية) الثانية، وهو أمر لن يكون سهلاً، لكن يمكن تحقيقه خلال النصف الثاني من يوليو“.

وبمجرد تحقيق هذا الهدف، لن يواجه برشلونة مشكلات فيما يتعلق بـ“اللعب المالي النظيف“ وسيبرم الصفقات ”التي تطلبها الإدارة الرياضية“.