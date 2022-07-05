ريتشارليسون يغيب عن بداية الموسم مع توتنهام بسبب الإيقاف

سيغيب البرازيلي ريتشارليسون عن المباراة الافتتاحية للموسم مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير بعد إيقافه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمباراة واحدة بسبب قذف ألعاب نارية من أرض الملعب نحو المدرجات أثناء اللعب مع إيفرتون أمام تشيلسي، الموسم الماضي.

وألقى ريتشارليسون، الذي انضم إلى توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (59.53 مليون دولار) إضافة إلى عشرة ملايين في صورة مكافآت، الألعاب النارية بعدما سجل هدف فوز إيفرتون 1-صفر على تشيلسي في غوديسون بارك في مايو أيار بالدوري الممتاز.

واحتفل اللاعب البالغ عمره 25 عاما بهدفه في الدقيقة 46 عن طريق الإمساك بالألعاب النارية من أرض الملعب وقذفها نحو المدرجات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ريتشارليسون، الذي سجل 53 هدفا مع إيفرتون، اعترف بخطأ تصرفه وسيسدد غرامة بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني (30.050 ألف دولار).

ويفتتح توتنهام مشواره في الدوري على ملعبه أمام ساوثهامبتون في السادس من أغسطس آب.

وانتقل ريتشارليسون هذا الصيف إلى صفوف فريق توتنهام، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد الاتفاق بين الناديين على بيع المدة المتبقية في عقد اللاعب مع إيفرتون.

وقال توتنهام هوتسبير في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: ”يسعدنا أن نعلن عن توقيع ريتشارليسون من إيفرتون، بشرط الحصول على تصريح عمل، وقع اللاعب البرازيلي الدولي عقدًا معنا حتى العام 2027“.