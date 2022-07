أولى صفقات الفريق الصيفية.. مانشستر يونايتد يضم الهولندي مالاسيا من فينوورد

أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا من فينوورد، اليوم الثلاثاء، بعقد حتى يونيو حزيران 2026 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

ولم يكشف يونايتد عن التفاصيل المادية، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن النادي دفع حوالي 13 مليون جنيه إسترليني (15.56 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما، إضافة إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني كحوافز.

وشارك مالاسيا، القادم من أكاديمية فينوورد، في 50 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2021-2022 وساعد فريقه على احتلال المركز الثالث في الدوري المحلي، كما بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل أن يخسر أمام روما.

وسيتنافس مالاسيا، الذي خاض خمس مباريات دولية مع هولندا، مع لوك شو وأليكس تيليس على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد إريك تين هاغ.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الموسم الماضي ولم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسيبدأ الموسم الجديد على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا كان في طريقه إلى ليون الفرنسي، ولكن مانشستر يونايتد دخل في اللحظات الأخيرة وخطف مالاسيا لتدعيم صفوفه.

لعب المدافع الهولندي 136 مباراة مع فينورد ومثل منتخب بلاده على كل المستويات من تحت 16 عامًا إلى الفريق الأول، وخاض خمس مباريات دولية كاملة مع الطواحين.

أزمة داخل الفريق

ويعيش يونايتد أجواء ساخنة بسبب رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل، حيث لم ينضم حتى الآن للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد، حيث يستعد مانشستر يونايتد لجولة آسيوية في تايلاند وأستراليا لخوض عدة مباريات ودية.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن مانشستر يونايتد غير متأكد مما إذا كان رونالدو سيسافر مع الفريق يوم الجمعة المقبل، في جولته خلال فترة الإعداد التي ستقام في تايلاند وأستراليا.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل ردًا على تباطئها الشديد في حسم الصفقات القوية القادرة على إعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات.

BREAKING NEWS 🚨: Manchester United are unsure whether Cristiano Ronaldo will fly out with the team on Friday for their pre-season tour of Thailand and Australia pic.twitter.com/NI8COVtmF7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 5, 2022