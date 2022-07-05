تفاصيل الشرط الجزائي الضخم في عقد هالاند مع مانشستر سيتي

شكل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أحد مسلسلات سوق الانتقالات في الموسم الماضي نتيجة صراع عدة أندية على ضمه من بينها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكنه اختار أخيرا الانضمام لفريق مانشستر سيتي الذي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند البالغ 65 مليون يورو.

وفضل النجم النرويجي ضمان شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي للرحيل عن الفريق والانتقال لمرحلة جديدة في مسيرته كما فعل مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، 20 مليون يورو، وبروسيا دورتموند الألماني، حوالي 70 مليون يورو، وذلك بفضل ممثله المحامي البرازيلي رافيلا بيمينتا اليد اليمنى للوكيل الشهير الراحل مينو ريولا.

وضمن المحامي الشهير لموكله راتبا سنويا يقارب 25 مليون يورو كثاني أفضل راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد رغم كون النجم المصري محمد صلاح سيتجاوزهما بعد تجديد عقده مع ليفربول براتب جديد يقارب 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ أن عقد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند سيكون ساري المفعول لمدة 5 مواسم حتى 2027، ولأن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعترف بالشرط الجزائي فقد وضع اللاعب شروطا لإنهاء التعاقد في حال عدم تحقيق عدة أهداف رياضية.

وسيكون على اللاعب دفع مبلغ 200 مليون يورو بعد موسمين من عقده صيف 2024 في حال رغب في إلغاء العقد مع مانشستر سيتي، ويتقلص المبلغ إلى 175 مليون يورو بعد مرور 3 مواسم في عقده صيف 2025.

وبحسب صحيفة ماركا يستعمل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند طريقة وضع بنود تسمح له بالرحيل قبل نهاية عقده ليبقى دائما متحكما في مستقبله والبحث عن تحديات جديدة في حال الفشل في تحقيق الأهداف الرياضية الكبرى برفقة الأندية التي لعب لها.

ولم تكشف الصحيفة عن الأهداف الرياضية التي يرغب إيرلينغ هالاند في تحقيقها، لكن بالنظر لتجاربه السابقة فإن الفوز بالألقاب الكبرى كدوري أبطال أوروبا والتنافس على الجوائز الفردية كالكرة الذهبية قد يكون بعضها.

وسيكون إيرلينغ هالاند محط صراع قادم بين الأندية الكبرى بداية من سنة 2024 حيث سيكون يتبقى نصف موسم على الشرط الجزائي الأول في عقده البالغ 200 مليون يورو.