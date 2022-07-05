طلب كريستيانو رونالدو الرحيل كان بمثابة ضربة لإيريك تين هاغ

خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، كان هذا حال مانشستر يونايتد يوم الاثنين الماضي، في ظل الحديث عن قرب حسم صفقات جديدة وقرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل هذا الصيف عن الفريق، وهو ما شكل ضربة لخطط المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

تلقى مانشستر يونايتد أخبارا جيدة بموافقة الدانماركي كريستيان إيريكسن على الانضمام للفريق وقرب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس الهولندي ومدافع فاينورد الهولندي تايرل مالاتسيا.

في المقابل، شكلت قنبلة رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن الفريق فرامل لخطط المدرب إيريك تين هاغ في وقت بدأت فيه عجلة الفريق في الدوران مع قدوم التعزيزات الجديدة.

وقبل بداية التدريبات الجماعية للفريق بدقائق أعلن مانشستر يونايتد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك وسيبقى في عطلة نتيجة مشاكل عائلية.

وفي غياب أسباب واضحة حاول بعض مشجعي الفريق البحث عن أسباب، من خلال فقدان النجم البرتغالي وشريكته جورجينا رودريغيز أحد أبنائهما مؤخرا، ولم يعلن النادي عن موعد عودته وإن كان سيشارك في رحلة الفريق الإعدادية لأستراليا وتايلاند الأسبوع القادم.

وشوهد النجم البالغ من العمر 37 سنة يصل للمركز الوطني للتدريبات في لشبونة.

وأبلغ كريستيانو رونالدو إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل في حال وصول عرض مناسب، وفي نفس الوقت يحاول البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعماله البحث عن أندية تهتم بموكله، وذلك بعد موسم واحد من عودته لأولد ترافورد رغم اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأكدت تقارير إعلامية أن تشيلسي ومالكه الجديد الأمريكي تود بويلي يرغبان في التعاقد مع النجم البرتغالي ليكون بديلا للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رحل في صفقة إعارة لإنتر ميلان.

وبحسب تقارير، لا يعلم مانشستر يونايتد متى سيعود رونالدو إلى التدريبات.