اعتقال لاعب دولي إنجليزي بتهمة الاغتصاب

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الشرطة اعتقلت لاعبا دوليا في منتخب إنجلترا بتهمة الاغتصاب، ولم تذكر اسم اللاعب ولا الفريق الذي يلعب في صفوفه.

وحسب الصحيفة فقد استعملت الشرطة 6 سيارات لإلقاء القبض على اللاعب الذي يقطن في شمال لندن ويبلغ من العمر حوالي 20 عاما ومرشح للمشاركة رفقة المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم قطر نهاية العام الحالي.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على اللاعب ورفضت الكشف عن اسمه لأسباب قضائية لكنها أكدت أنه في وضع اعتقال حاليا.

وسيتم استجواب اللاعب حول تهمة اغتصاب حدثت الشهر الماضي بينما رفض ناديه التعليق للصحيفة حول الموضوع.

وجاء في بيان للشرطة: ”في 4 تموز/يوليوز تم إبلاغ الشرطة بادعاء اغتصاب امرأة في العشرين من عمرها، وحدثت الواقعة المفترضة في شهر يونيو 2022“.

وقالت الشرطة إن الرجل المتهم اعتقل ”في منطقة ببارنيت للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واقتيد للحجز حيث يتواجد الآن“.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات في التهمة جارية حاليا.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ فليس من الواضح إن كان النجم الدولي الإنجليزي المشهور سيظهر في جدول استعدادات ولقاءات فريقه قبل بداية الموسم.