المزيد من الأندية البريطانية تتوسع في تبني "الوقوف الآمن" الموسم المقبل

قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين إن المزيد من أندية كرة القدم ستتوسع في تبني ”الوقوف الآمن“ في الملاعب في الموسم المقبل.

وستنضم أندية برينتفورد وكوينز بارك رينجرز وولفرهامبتون واندرارز إلى كارديف سيتي وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وهي الأندية التي حصلت على تراخيص ”الوقوف الآمن“ في ملاعبها لجماهيرها ومشجعي الفرق الزائرة.

وتحولت جميع ملاعب الدرجات الأعلى في إنجلترا إلى المقاعد قبل نحو 30 عاما بعد كارثة هيلسبره في 1989 والتي أدت إلى وفاة 97 شخصا.

وقال ناجيل هادلستون وزير الرياضة البريطاني: ”وفقا للخبرة المكتسبة من فترة التجربة، فالوقوف الآمن يمنح ملاعبنا لكرة القدم أجواء رائعة“.

وأضاف: ”الجماهير طالبت بإدخال (الوقوف الآمن) منذ فترة طويلة، وعملنا بعناية مع الجماهير بما في ذلك العائلات المتضررة من كارثية هيلسبره“.

ومن المتوقع أن تسعى أندية أخرى للحصول على التراخيص خلال الموسم، فيما سيحصل ملعب ويمبلي، الذي يستضيف مباريات إنجلترا والدور قبل النهائي والنهائي لبطولات الكأس، على رخصة ”الوقوف الآمن“ في المباريات المحلية في وقت لاحق من الموسم.

وتم استيفاء المعايير ومن بينها تحسين استخدام كاميرات المراقبة، وتدريب رجال الآمن بالإضافة إلى الالتزام ”بمساحة واحدة لكل فرد“.

ومن المقرر أن تفتتح مباريات الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 5 أغسطس 2022 عندما يحل آرسنال ضيفا على كريستال بالاس.

ولحساب الجولة الأولى يلعب مانشستر سيتي مع ويستهام، وليفربول أمام فولهام، وتوتنهام مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل ضد نوتينغهام فورست، وتشيلسي أمام إيفرتون، ومانشستر يونايتد أمام برايتون.

ويفتتح مانشستر سيتي وليفربول بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، على الترتيب، بمواجهة بينهما على ملعب ويمبلي يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.