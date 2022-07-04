تشيلسي يفكر جديا في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قال الصحفي ”ديفيد أورنستين“ الذي يعمل في ”صحيفة أتلتيك“ البريطانية إن تشيلسي يفكر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ووفقا لـ ”أورنستين“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“ فإن مانشستر يونايتد يقول حاليًا إن رونالدو ليس للبيع، ولكن تشيلسي يراقب موقع اللاعب ولا يستبعد التعاقد معه، حيث يواصل تود بويلي، مالك تشيلسي الجديد المحادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو.

وتحوم الشكوك حول بقاء رونالدو في أولد ترافورد الموسم المقبل مع مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو ما لا يرضي طموح رونالدو الذي يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ20 على التوالي.

كما فال الصحفي نيزار كانسيلا الذي يعمل في ”ايفينينغ ستاندرد“ إنه تم عرض كريستيانو رونالدو على تشيلشي، كما تم عرض نيمار على البلوز لكنه أوضح أن أولوية النادي هي التعاقد مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو وينتهي عقده في أولد ترافورد في يونيو 2023 لكن من غير المعروف إن كان سيفي بتعاقده مع الفريق الذي سبق أن لعب له 6 مواسم بين 2003 و2009.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

ورحل رونالدو لأول مرة عن مانشستر يونايتد صيف عام 2009 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك وكانت مقابل 94 مليون يورو، بعد أن حقق نجاحات مبهرة مع النادي الإنجليزي.

وفي ريال مدريد سجل رونالدو 450 هدفا ونال كل الألقاب الممكنة مع العملاق الإسباني قبل أن يغادره إلى يوفنتوس صيف عام 2018 مقابل 115 مليون يورو، لكن مسيرته مع النادي الإيطالي لم تكن موفقة تماما.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/BDkawMOG9C pic.twitter.com/CMkoO6nyRS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وسجل كريستيانو رونالدو الموسم الماضي 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة، وهو أفضل هداف لمانشستر يونايتد في ذلك الموسم لكن الفريق احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريط تين هاغ لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن.

ورحل عن مانشستر يونايتد الحارس دين هندرسون، ونيمانيا ماتيتش، وخوان ماتا، وبول بوغبا، وكذلك جيسي لينغارد.