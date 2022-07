كريستيان إريكسن يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ اليوم الإثنين إن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وافق شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وكان إريكسن يدرس العروض المقدمة من مانشستر يونايتد وبرينتفورد، حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع برينتفورد، لكنه قرر التوقيع لمانشستر يونايتد بعقد حتى يونيو 2025.

Christian Eriksen came on for Brentford against Newcastle to a standing ovation this afternoon 👏

The midfielder made his first appearance in senior football since his cardiac arrest on June 12. pic.twitter.com/RmXBdoDRf1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 26, 2022