كريستيان إريكسن يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ اليوم الإثنين إن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وافق شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وكان إريكسن يدرس العروض المقدمة من مانشستر يونايتد وبرينتفورد، حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع برينتفورد، لكنه قرر التوقيع لمانشستر يونايتد بعقد حتى يونيو 2025.

Christian Eriksen came on for Brentford against Newcastle to a standing ovation this afternoon 👏 The midfielder made his first appearance in senior football since his cardiac arrest on June 12. pic.twitter.com/RmXBdoDRf1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 26, 2022

وأضافت الصحيفة أن إريكسن يجب أن يخضع أولا لاختبارات طبية مهمة في أولد ترافورد قبل إتمام الصفقة، حيث يتم إعداد العقود.

وسجل إريكسن هدفا وصنع أربعة في 11 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في برينتفورد.

ووفقا للصحيفة فإن قرار إريكسن بالانضمام إلى مانشستر يونايتد يعد بمثابة دفعة كبيرة للمدرب الجديد إيريك تين هاغ، الذي لا يزال ينتظر الصفقة الأولى في ملعب أولد ترافورد.

ويملك إريكسن خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي إذ سبق أن لعب لتوتنهام بين 2013 و2020، خاض خلالها 237 مباراة في البريميرليغ، وبالمجمل لعب للسبيريز 305 مباريات سجل فيها 69 هدفا وصنع 90.

The late, late show ft. Christian Eriksen 🍿 An 89th minute winner in 2019 secured the three points 🔥 pic.twitter.com/mpqzZJOHao — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 15, 2022

تعرض مانشستر يونايتد لصدمة يوم السبت عندما أعرب النجم المهاجم كريستيانو رونالدو عن رغبته في الخروج من أولد ترافورد، ووسط شكوك حول مستقبله، غاب المهاجم البرتغالي عن أول يوم له في فترة ما قبل الموسم تحت قيادة تين هاغ اليوم الإثنين لأسباب عائلية، مع قبول اليونايتد تفسير غيابه.

ويحرص رونالدو، الذي لعب 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، على اللعب للموسم الـ20 على التوالي في دوري الأبطال بالانضمام إلى نادٍ جديد في البطولة الأوروبية الكبرى.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بالإحباط بسبب افتقار مانشستر يونايتد إلى النشاط حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يشاهد مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام يواصلون تعزيز فرقهم قبل بدء الموسم المقبل.

📚 A textbook performance ft. THAT Christian Eriksen screamer. ⌚️ @IWC pic.twitter.com/BJQapWZVbA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2022

وقالت ”ديلي ميل“ إنه من المتوقع أن يكمل مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع تايرل مالاتسيا من فينورد بقيمة 12.9 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا خضع إلى علاج طبي خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم تصويره وهو يصل إلى كارينغتون لإبرام الصفقة.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أيضًا في تأمين هدفه الأهم في سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، من برشلونة، وهو اللاعب الذي لعب تحت قيادة تين هاغ في أياكس.

ووافق النادي على دفع مبلغ قدره 56 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 73 مليون جنيه إسترليني، ولا يزال الناديان يتفقان على هيكل مدفوعات المكافآت.

كما يريد تين هاغ التعاقد مع ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام الهولندي ويبلغ قلب الدفاع الأرجنتيني 24 عامًا.