رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع كالفين فيليبس قادما من ليدز يونايتد

أعلن مانشستر سيتي رسميا، يوم الاثنين، التعاقد مع كالفين فيليبس قادمًا من ليدز يونايتد لمدة 6 مواسم.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما انضم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.53 مليون دولار) من بينها الإضافات.

ويستهل سيتي، الذي سيواجه ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع في 30 يوليو، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة وست هام يونايتد في السابع من أغسطس.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩 Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

وتوصل مانشستر سيتي الأسبوع الماضي لاتفاق بشأن ضم فيليبس مقابل مبلغ يتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، يحصل عليه نادي ليدز، الذي ترعرع لاعب الوسط الإنجليزي في صفوف أكاديميته، قبل أن يتألق مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“، أن فيليبس، الذي رفض محاولات من عدة أندية أوروبية لضمه، كان يرى أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي بمقدوره أن يغريه للرحيل عن ليدز.

ويسعى فيليبس (26 عاما) لملء الفراغ الذي تركه فرناندينيو في مانشستر سيتي، الذي رحل عنه هذا الصيف بعد تسع سنوات قضاها مع النادي.

وتخرج فيليبس في مدرسة ليدز يونايتد، ولعب 214 مباراة مع الفريق الأول منذ 2015.

ونشط مانشستر سيتي في فترة الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم المهاجم إيرلينغ هالاند، في صفقة قيمتها 51.2 مليون جنيه إسترليني، من بروسيا دورتموند.

ويعد فيليبس من أقوى لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الماضية وهو ما جعل منتخب إنجلترا يضمه أكثر من مرة تحت قيادة غاريث ساوثغيت.

ويعد فيليبس هو ثالث الصفقات الصيفية لنادي مانشستر سيتي بعد إيرلينغ هالاند وستيفان أورتيغا، وسيرتدي القميص رقم 4 مع بطل الدوري الإنجليزي.

وعلق النجم الإنجليزي على انضمامه إلى مانشستر سيتي، قائلا ”أنا سعيد للغاية بتلك الخطوة“.

وأضاف ”مانشستر سيتي أثبت مرة أخرى أنه أفضل فريق في إنجلترا بلاعبين رائعين ومدرب مميز، مثل بيب غوارديولا، الذي أعتبره الأفضل في العالم“.

وتابع ”أن أكون قادرًا على اللعب تحت قيادة غوارديولا والتعلم منه ومن طاقمه التدريبي يشعرني بسعادة غامرة“.

وواصل تصريحاته ”مانشستر سيتي نادٍ عالمي المستوى مع منشآت وأشخاص رائعين، انضمامي إلى هذا النادي حلم وأصبح حقيقة“.

وأتم ”الآن لا أستطيع الانتظار لبدء العمل والبحث عن محاولة لمساعدة الفريق على المضي قدمًا وتحقيق المزيد من النجاح“.