رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع كالفين فيليبس قادما من ليدز يونايتد

أعلن مانشستر سيتي رسميا، يوم الاثنين، التعاقد مع كالفين فيليبس قادمًا من ليدز يونايتد لمدة 6 مواسم.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما انضم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.53 مليون دولار) من بينها الإضافات.

ويستهل سيتي، الذي سيواجه ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع في 30 يوليو، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة وست هام يونايتد في السابع من أغسطس.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩

Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL

— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022