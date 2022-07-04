تقارير: كريستيانو رونالدو لن ينضم إلى تدريبات مانشستر يونايتد لأسباب عائلية

كشفت صحيفة ”ذا أثلتيك“ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن ينضم لتدريبات مانشستر يوناتيد، يوم الاثنين، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

Cristiano Ronaldo not expected back for pre-season training today due to family reasons. This has been accepted by @ManUtd. — Simon Stone (@sistoney67) July 4, 2022

ووفقًا أيضا لما ذكره الصحفي صامويل لوكهاريست، فإن ”مانشستر يونايتد أعلنوا أنهم لا يتوقعون عودة كريستيانو رونالدو إلى النادي اليوم الاثنين لبدء تحضيرات الموسم الجديد، نظرًا لظروف عائلية.. وأن النادي تفهّم عُذر اللاعب للغياب“.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قالت إن النجم البرتغالي كان من المفترض أن يجري مباحثات مع المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ لمناقشة أزمة رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، كان سيعود رونالدو للتدريبات برفقة الفريق، يوم الاثنين، وسيحاول مناقشة أزمة الرحيل مع المدرب الهولندي وإدارة الفريق، بعد قضاء فترة عطلة في جزيرة مايوركا برفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله.

وسيعود كل اللاعبين الذين شاركوا برفقة منتخبات بلدانهم للتدريبات الجماعية لمانشستر يونايتد، يوم الاثنين، استعدادا للموسم الجديد، وسيشارك الفريق في جولة تستمر أسبوعين ونصف الأسبوع بأسترليا وتايلاند لإجراء عدة لقاءات ودية.

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبة في سوق الانتقالات، حيث تفوق عليه ليفربول في صفقة الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا، ويطلب أياكس مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن البرازيلي أنتوني.

وأعلن كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف ويعمل ممثلوه وعلى رأسهم البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعماله على تحقيق رغبته، وتم فتح قنوات اتصال مع تشيلسي وبايرن ميونخ، كما يرغب نابولي في إعادته لإيطاليا، واستفسرت أندية بورتو وسبورتينغ لشبونة عن إمكانية عودته لبلده الأصلي.

ويجمع بين الأندية الراغبة في ضم النجم البرتغالي مشاركتها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو السبب المهم الذي دفع كريستيانو رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي فشل في التأهل للمسابقة وسيشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يغب النجم البرتغالي عن المسابقة الأهم طيلة 19 عاما من مشواره برفقة الأندية التي لعب في صفوفها، وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 141 هدفا، ولا يرغب في الغياب عن المشاركة في محاولة للحفاظ على أرقامه القياسية، خصوصا أنه مطارد من طرف غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي سجل 125 هدفا.