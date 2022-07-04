والد الشيهانة العزاز

ثورة الأهلي

ضحية مش مجرم

الشيهانة العزاز

رحيل كرستيانو

بدور البراهيم

هيفاء آل سعود

أعنف 5 زلازل
أظهر المزيد

رياضة

آرسنال يعلن رسميا ضم غابريل جيسوس
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 7:46 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 8:20 GMT

آرسنال يعلن رسميا ضم غابريل جيسوس

أعلن نادي آرسنال رسميا ضم غابرييل جيسوس قادما من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع اللاعب البالغ عمره 25 عاما عقدا طويل الأمد مع آرسنال

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي آرسنال رسميا ضم غابرييل جيسوس قادما من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب البالغ عمره 25 عاما عقدا طويل الأمد مع آرسنال منهيا خمس سنوات مع مانشستر سيتي.

وكان آرسنال توصل لصفقة انتقال غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية أخيرا.

وانتشر مقطع مصور لجيسوس داخل ملعب الاتحاد وهو يرتدي القميص رقم 9 خلال قيام مصوري النادي بالتقاط الصور الرسمية للاعب.

ولم يمانع مانشستر سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع النرويجي إيرلنغ هالاند.

ووضع آرسنال اللاعب على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانغ وأليكساندر لاكازيت.

وتحرك آرسنال مبكرا حين بدأ في الحديث مع مارسيلو بيتيناتي، وكيل اللاعب، بشكل مبدئي من أجل التفاوض لضمه.

وشارك غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 12 .

ويبلغ المهاجم البرازيلي من العمر 25 عامًا.

وكان جيسوس محاطًا باهتمام من غريمي آرسنال في لندن، توتنام هوتسبر وتشيلسي.

وخاض جيسوس 236 مباراة وسجل 95 هدفا مع سيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play