آرسنال يعلن رسميا ضم غابريل جيسوس

أعلن نادي آرسنال رسميا ضم غابرييل جيسوس قادما من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب البالغ عمره 25 عاما عقدا طويل الأمد مع آرسنال منهيا خمس سنوات مع مانشستر سيتي.

وكان آرسنال توصل لصفقة انتقال غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية أخيرا.

وانتشر مقطع مصور لجيسوس داخل ملعب الاتحاد وهو يرتدي القميص رقم 9 خلال قيام مصوري النادي بالتقاط الصور الرسمية للاعب.

ولم يمانع مانشستر سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع النرويجي إيرلنغ هالاند.

🇧🇷 Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

ووضع آرسنال اللاعب على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانغ وأليكساندر لاكازيت.

وتحرك آرسنال مبكرا حين بدأ في الحديث مع مارسيلو بيتيناتي، وكيل اللاعب، بشكل مبدئي من أجل التفاوض لضمه.

يمكننا تأكيد رحيل جابريل جيسوس عن مانشستر سيتي وانتقاله بشكل دائم إلى أرسنال. كل شخص في النادي يتمنى لـ @gabrieljesus9 حظا سعيدا في ما تبقى من مسيرته 💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/hJIer6opuV — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 4, 2022

وشارك غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 12 .

ويبلغ المهاجم البرازيلي من العمر 25 عامًا.

وكان جيسوس محاطًا باهتمام من غريمي آرسنال في لندن، توتنام هوتسبر وتشيلسي.

وخاض جيسوس 236 مباراة وسجل 95 هدفا مع سيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.