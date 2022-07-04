كريستيانو رونالدو يعقد مباحثات أزمة مع تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيجري مباحثات مع المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ لمناقشة أزمة رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، سيعود كريستيانو رونالدو للتدريبات برفقة الفريق، يوم الاثنين، وسيحاول مناقشة أزمة الرحيل مع المدرب الهولندي وإدارة الفريق، بعد قضاء فترة عطلة في جزيرة مايوركا برفقة صديقته جورجينا رودرغيز وأطفاله.

وسيعود كل اللاعبين الذين شاركوا برفقة منتخبات بلدانهم للتدريبات الجماعية لمانشستر يونايتد، يوم الاثنين، استعدادا للموسم الجديد، وسيشارك الفريق في جولة تستمر أسبوعين ونصف أسبوع بأسترليا وتايلاند لإجراء عدة لقاءات ودية.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن موقف إدارة مانشستر يونايتد يبقى صارما مع النجم البرتغالي، حيث أكدت أنه ليس للبيع ومرتبط بعقد مع الفريق ولا يرغب في خسارة أسطورته وهدافه الأول في الموسم الماضي، حيث سجل 24 هدفا.

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبة في سوق الانتقالات، حيث تفوق عليه ليفربول في صفقة الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا، ويطلب أياكس مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن البرازيلي أنتوني.

تقارير صحفية تؤكد أن ميسي هو السبب الرئيسي وراء رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل من مانشستر يونايتد. كريستيانو رونالدو يخشى من أن يصبح ميسي هو أكثر من سجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا. رونالدو يريد الاستمرار في المشاركة بدوري أبطال أوروبا وعدم الانقطاع عنه حتى ولو عام. pic.twitter.com/ZfDE5GGtq0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وأعلن كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف ويعمل ممثلوه وعلى رأسهم البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعماله على تحقيق رغبته، وتم فتح قنوات اتصال مع تشيلسي وبايرن ميونخ، كما يرغب نابولي في إعادته لإيطاليا، واستفسرت أندية بورتو وسبورتينغ لشبونة عن إمكانية عودته لبلده الأصلي.

ويجمع بين الأندية الراغبة في ضم النجم البرتغالي مشاركتها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو السبب المهم الذي دفع كريستيانو رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي فشل في التأهل للمسابقة وسيشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يغب النجم البرتغالي عن المسابقة الأهم طيلة 19 عاما من مشواره برفقة الأندية التي لعب في صفوفها، وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 141 هدفا، ولا يرغب في الغياب عن المشاركة في محاولة للحفاظ على أرقامه القياسية، خصوصا أنه مطارد من طرف غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي سجل 125 هدفا.