مانشستر يونايتد يقدم طلبا حازما لكريستيانو رونالدو

أخبر مانشستر يونايتد لاعبه كريستيانو رونالدو أنه يجب أن يكون في جولة ما قبل الموسم هذا الأسبوع، على الرغم من رغبته في مغادرة النادي في المستقبل القريب، وفقا لصحيفة ”ميرور“.

ومن المقرر أن يعود رونالدو للتدريبات التمهيدية هذا الأسبوع، برغم أنه يريد الخروج من مانشستر يونايتد بعد موسم واحد فقط في أولد ترافورد، حيث احتل المركز السادس في جدول الترتيب.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وتنطلق طائرة مانشستر يونايتد في جولة لمدة أسبوعين ونصف في تايلاند وأستراليا، يوم الجمعة، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاغ، حيث أخبر مانشستر يونايتد رونالدو أنه من المتوقع أن يكون ضمن الفريق المتنقل.

وأبلغ رونالدو مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل بعد إخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز السادس في الموسم الماضي، ليشارك في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا.

وخاض رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 141 هدفا، واللاعب الأكثر ظهورا (أيضا بـ183 مشاركة).

موقف ريال مدريد من التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/BDkawMOG9C pic.twitter.com/CMkoO6nyRS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

ويرغب رونالدو في اللعب للموسم الـ20 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن بقاءه مع مانشستر يونايتد يعني فشل تحقيق هدفه.

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي عبروا عن اهتمامهم بالتعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

ونقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله: ”الموسم المقبل ستكون المرة الأولى التي لا يلعب فيها في دوري الأبطال، إنه يحتاج إلى اللعب في المنافسة، وهذا ما يدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه؛ ولهذا السبب يريد الرحيل“.

أبرز الأندية المهتمة بضم كريستيانو رونالدو بعد تقدمه بطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد https://t.co/chWTIDIz6r pic.twitter.com/vfs0CbeAdM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي مستعدون لتنظيم حزمة رواتب متعلقة بالأداء لرونالدو، الذي يتقاضى حاليا 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب متردد في خفض راتبه.

وأكدت ”ميرور“ أن موقف مانشستر يونايتد العلني هو أن رونالدو ليس للبيع، مع حرص النادي على التأكيد على أن أمامه عام آخر في عقده، ويقول النادي إنه يتوقع من اللاعب الوفاء بعقده.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على المستوى الخاص، هناك قبول في مانشستر يونايتد بأنه سيكون ضارا للمدرب الجديد تين هاغ أن يبقي رونالدو ضد إرادته.