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رياضة

مانشستر يونايتد يقدم طلبا حازما لكريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 16:48 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 17:15 GMT

مانشستر يونايتد يقدم طلبا حازما لكريستيانو رونالدو

أخبر مانشستر يونايتد لاعبه كريستيانو رونالدو أنه يجب أن يكون في جولة ما قبل الموسم هذا الأسبوع، على الرغم من رغبته في مغادرة النادي  في المستقبل القريب، وفقا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أخبر مانشستر يونايتد لاعبه كريستيانو رونالدو أنه يجب أن يكون في جولة ما قبل الموسم هذا الأسبوع، على الرغم من رغبته في مغادرة النادي  في المستقبل القريب، وفقا لصحيفة ”ميرور“.

ومن المقرر أن يعود رونالدو للتدريبات التمهيدية هذا الأسبوع، برغم أنه يريد الخروج من مانشستر يونايتد بعد موسم واحد فقط في أولد ترافورد، حيث احتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وتنطلق طائرة مانشستر يونايتد في جولة لمدة أسبوعين ونصف في تايلاند وأستراليا، يوم الجمعة، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاغ، حيث أخبر مانشستر يونايتد رونالدو أنه من المتوقع أن يكون ضمن الفريق المتنقل.

وأبلغ رونالدو مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل بعد إخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز السادس في الموسم الماضي، ليشارك في  الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا.

وخاض رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 141 هدفا، واللاعب الأكثر ظهورا (أيضا بـ183 مشاركة).

ويرغب رونالدو في اللعب للموسم الـ20 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن بقاءه مع مانشستر يونايتد يعني فشل تحقيق هدفه.

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي عبروا عن اهتمامهم بالتعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

ونقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله: ”الموسم المقبل ستكون المرة الأولى التي لا يلعب فيها في دوري الأبطال، إنه يحتاج إلى اللعب في المنافسة، وهذا ما يدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه؛ ولهذا السبب يريد الرحيل“.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي مستعدون لتنظيم حزمة رواتب متعلقة بالأداء لرونالدو، الذي يتقاضى حاليا 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب متردد في خفض راتبه.

وأكدت ”ميرور“ أن موقف مانشستر يونايتد العلني هو أن رونالدو ليس للبيع، مع حرص النادي على التأكيد على أن أمامه عام آخر في عقده، ويقول النادي إنه يتوقع من اللاعب الوفاء بعقده.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على المستوى الخاص، هناك قبول في مانشستر يونايتد بأنه سيكون ضارا للمدرب الجديد تين هاغ أن يبقي رونالدو ضد إرادته.

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