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رياضة

تين هاغ يقنع فرينكي دي يونغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.. وبرشلونة يحدد بديله
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 13:39 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 14:00 GMT

تين هاغ يقنع فرينكي دي يونغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.. وبرشلونة يحدد بديله

قالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ في حين يضع برشلونة عينه على بديل اللاعب. ووفقا للصحيفة فإن مانشستر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”ميرور“ إن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ في حين يضع برشلونة عينه على بديل اللاعب.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يوناياتد سيدفع 56.2 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة للحصول على خدمات لاعب خط الوسط الهولندي، بعدما تم إزالة أول عقبة رئيسية في طريق الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ قام بالفعل بإخلاء خزانة ملابسه في برشلونة مع اقتراب الانتقال إلى أولد ترافورد.

وأكدت ”ميرور“ أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أجرى مكالمة هاتفية مع دي يونغ أقنع فيها اللاعب بأهميته بالنسبة لخططه في أولد ترافورد، وقيِل اللاعب لأنه سيكون ”قائد الأوركسترا“.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن فرينكي دي يونغ لعب تحت قيادة تين هاغ مع أياكس أمستردام 59 مباراة سجل فيها اللاعب 3 أهداف وصنع 4 خلال 5041 دقيقة.

بديل دي يونغ
ويأمل برشلونة في استبدال دي يونغ مباشرة بغارة على على مانشستر سيتي بهدف التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا وأفادت بأن اللاعب منفتح على الانتقال إلى الكامب نو.

وكان اللاعب الدولي البرتغالي عنصرا رئيسا في ملعب الاتحاد منذ انضمامه من موناكو في عام 2017، حيث سجل 48 هدفًا وصنع 50 في 249 مباراة مع الفريق الأول لفريق المدرب بيب غوارديولا بحسب موقع ”transfermarkt“.

ونقلت ”ميرور“ عن صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن سيلفا البالغ من العمر 27 عامًا أخبر وكيله خورخي مينديز بمتابعة الانتقال إلى كامب نو هذا الصيف.

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ويدرك برشلونة أن هذه الصفقة لن تكون سهلة بسبب تقييم اللاعب المرتفع والمقاومة المحتملة من مانشستر سيتي، لكن موافقة اللاعب تمثل الخطوة الأولى في طريق إتمام الصفقة رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وشارك سيلفا في 50 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي سجل خلالها 13 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة، ولعب أيضًا دورًا رئيسيًا لفريق بيب غوارديولا في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا ولهذا فإن غوارديولا يقدّره تقديرا عاليا والنادي لا يتعرض لضغوط لبيعه.

ولا يزال أمام سيلفا ثلاث سنوات في عقده مع مانشستر سيتي، ويقال إن تقييمه يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني، وهي رسوم لا يستطيع برشلونة تحملها وفقا لصحيفة ”ميرور“.

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