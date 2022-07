كريستيانو رونالدو يطالب مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل

كشفت صحيفة ”التايمز“ في خبر حصري لها على أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، طلب السماح له بمغادرة النادي إذا تلقى الفريق عرضًا مرضيًا في فترة الانتقالات.

وأشارت الصحيفة: ”يعتقد كريستيانو رونالدو أن لديه 3 أو 4 سنوات متبقية على أعلى مستوى ويود أن يقضيها في نادٍ حيث يكون قادرًا على إضافة إنجازات لفريقه وإنجازاته الفردية لذلك طلب الرحيل من مانشستر يونايتد“.

وأشارت عدة تقارير خلال الأيام الماضية على أن رونالدو تلقى بالفعل عدة عروض من أندية مختلفة للرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن بعض التقارير الألمانية أكدت قيام وكيل أعماله جورج مينديز بعرضه على بايرن ميونخ.

رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الموسم الماضي، بعد تجربة غير ناجحة في يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيًا ومتوسط فرديًا سجل فيه 24 هدفًا وخرج بلا بطولات واحتل المركز السادس بالدوري ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، في واقعة لم تحدث منذ خروجه من سبورتينغ لشبونة ببداية مسيرته.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022