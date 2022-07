مانشستر سيتي ينجز صفقة كالفين فيليبس

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن مانشستر سيتي حسم صفقة كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”وقّع مانشستر سيتي جميع الأوراق من أجل الإعلان عن صفقة كالفين فيليبس مع ليدز يونايتد“.

Manchester City have signed all paperworks in order to announce Kalvin Phillips deal with Leeds. Medical done, while Darko Gyabi will join Leeds from Man City for €7m fee. 📑✅ #MCFC

Phillips turned down two other proposals as he only wanted Man City move.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022