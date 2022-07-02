مانشستر سيتي ينجز صفقة كالفين فيليبس

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن مانشستر سيتي حسم صفقة كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”وقّع مانشستر سيتي جميع الأوراق من أجل الإعلان عن صفقة كالفين فيليبس مع ليدز يونايتد“.

Manchester City have signed all paperworks in order to announce Kalvin Phillips deal with Leeds. Medical done, while Darko Gyabi will join Leeds from Man City for €7m fee. 📑✅ #MCFC Phillips turned down two other proposals as he only wanted Man City move. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

وأضاف: ”اجتاز فيليبس الكشف الطبي، وفي المقابل سينضم داركو جيابي إلى ليدز، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل رسوم قدرها 7 ملايين يورو“.

وختم رومانو: ”رفض كالفين فيليبس عرضين آخرين، لأنه كان يريد فقط الانتقال إلى مانشستر سيتي“.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فإن صفقة فيليبس ستكلف مانشستر سيتي 45 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى فيليبس البالغ من العمر 26 عامًا لملء الفراغ الذي تركه البرازيلي فرناندينيو في مانشستر سيتي، الذي غادر النادي هذا الصيف بعد تسع سنوات مع النادي.

▪️أناقة كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد ومنتخب انجلترا أثناء توقيعه لأحد المشجعين. pic.twitter.com/j46QEnJcVa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وتواجد فيليبس في ليدز يونايتد منذ كان عمره 14 عاما وشارك مع الفريق في 233 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“ سجل فيها 13 هدفا وصنع 14، وكان عقده ينتهي في يونيو 2024..

وأبدى أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب، بينما رفض ليدز يونايتد عرضًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني من ويستهام في يناير الماضي بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند، والحارس ستيفان أورتيغا مورينو في صفقة انتقال حر، بينما يواصل الفريق متابعة الظهير الأيسر مارك كوكوريلا لاعب برايتون.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن فيليبس متحمس لإمكانية العمل مع بيب غوارديولا، الذي سمع ردود فعل إيجابية من صديقه مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد السابق، الذي فعل الكثير لتطوير فيليبس ليصبح لاعبًا ذا شهرة دولية.

كما أشار غوارديولا أيضًا إلى أن فيليبس البديل المثالي لفرناندينيو، لكن فيليبس سيواجه منافسة من رودري لملء مركز خط الوسط الدفاعي.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي، لكنه ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل مانشستر سيتي الموسم الحالي بمواجهة ليفربول يوم 7 أغسطس في كأس الدرع الخيرية، على أن يبدا مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة ويستهام.