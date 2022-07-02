كريستيانو رونالدو يشارك معجبيه لمحة عن إجازته على متن يخته الفاخر في مايوركا (صور)

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد معجبيه ومشجعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لمحة من إجازته الصيفية التي يقضيها في جزيرة مايوركا الإسبانية من خلال نشر صور حول غداء مع صديقته جورجينا رودريغيز على متن يخته الفاخر.

وشوهد كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عاما مستلقيا على سطح اليخت حيث يستمتع برحلة بحرية رفقة جورجينا رودريغيز وظهر ابنه كريستيانو جونيور البالغ 11 عاما يلتحق بهما.

وتبلغ قيمة اليخت 5،5 مليون جنيه إسترليني ويمكنه استيعاب 8 من الضيوف في 5 غرف فاخرة و3 من أفراد الطاقم ويبحر حاليا في مياه الجزر الإسبانية الدافئة.

وتم وضع دراجة تمرين وكراسي الشمس الفسيحة على سطح اليخت للسماح بأقصى قدر من الاسترخاء بعد التواجد في المياه وليكون النجم البرتغالي أيضا جاهزا على مستوى اللياقة البدنية حيث يتدرب بشكل دائم حتى في عطلته الصيفية.

وسافر كريستيانو رونالدو الشهر الماضي للجزيرة الإسبانية رفقة عائلته لقضاء العطلة على متن طائرته الخاصة.

وشاركت جورجينا رودريغيز، العارضة السابقة وزوجة النجم البرتغالي وأم بعض أولاده، صورا ولقطات للمجموعة وهي تسافر على مثن طائرة خاصة مؤكدة حبها للعائلة.

وظهر النجم البرتغالي بمعنويات مرتفعة حيث استقر بجوار عائلته ويحتضن ابنيه التوأمين.

وكانت سيارة النجم البرتغالي ”بوغات“ التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون جنيه إسترليني قد تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بحائط إحدى الفيلات في مايوركا، لكن كريستيانو رونالدو لم يكن هو السائق خلال الحادثة.

وما زال مستقبل كريستيانو رونالدو يثير الجدل في مانشستر يونايتد بعد شائعات عن رغبته في الرحيل إثر فشل الفريق في بلوغ دوري أبطال أوروبا والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي لكن الفريق والمدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ بعثا رسالة للنجم البرتغالي يؤكدان فيها عدم رغبتهما في رحيله وأنهما يريدان استمراره في الفريق للموسم الثاني في عقده.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد العام الماضي مقابل 15 مليون يورو، في حين انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وسجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، في حين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس لم يسجل فيها ولم يصنع، أما ميسي فسجل 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

