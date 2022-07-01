بالأرقام.. محمد صلاح يصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ ليفربول

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تفاصيل تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح وراتبه الجديد، وتفاصيل المفاوضات الأخيرة بين إدارة الفريق واللاعب لتجديد عقده.

وبحسب الصحيفة، فإن راتب محمد صلاح ارتفع إلى 350 ألف جنيه إسترليني بفارق 150 ألف جنيه إسترليني عن راتبه القديم، وأصبح أعلى راتب يتقاضاه لاعب في تاريخ ليفربول.

وكان الهولندي ”فيرجيل فاد دايك“ يتصدر قيمة رواتب ليفربول بـ220 ألف جنيه إسترليني، لكنه أصبح خلف ”صلاح“ بفارق 130 ألف جنيه إسترليني، فيما يحتل الإسباني تياغو ألكانترا المركز الثالث براتب يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

◾️أصبح الدولي المصري محمد صلاح صاحب أغلى راتب في تاريخ #ليفربول. ◾️صلاح سيتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 350 ألف جنيه استرليني. ◾️صلاح وقع عقدًا طويل الأمد بحسب بيان ليفربول. pic.twitter.com/NBCKBwqrZV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

ويحصل عدة نجوم على راتب يصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني، أبرزهم: ألكسندر أرنولد، وروبيرتو فيرمينو، وفابينو، ويحصل الحارس البرازيلي ”أليسون باكير“ على 150 ألف جنيه إسترليني.

وبعقده الجديد دخل النجم المصري محمد صلاح قائمة أفضل 10 رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان يحتل المركز الـ 15.

وأصبح النجم المصري يحتل المركز الرابع برفقة الإنجليزي جادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد بـ350 ألف جنيه إسترليني، ويتقدم عليه فقط الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) بـ375 ألف جنيه إسترليني، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) بـ400 ألف جنيه إسترليني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بـ510 آلاف جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ليفربول كثفت مفاوضاتها مع ممثلي النجم المصري خلال الأيام الأخيرة بهدف تجديد عقده، خاصة بعد فقدان الفريق نجمه الثاني السنغالي ساديو ماني والذي انتقل لفريق بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة أن وفدًا من إدارة ليفربول برئاسة المدير الرياضي الجديد ”جوليان وارد“ سافر إلى مصر، حيث يقضي محمد صلاح إجازته لإنهاء تفاصيل العقد الجديد.

وبتجديد عقد محمد صلاح ضمن ليفربول مستقبل عدد من نجوم الفريق للمواسم المقبلة بعد تجديد عقودهم، وأبرزهم: ألكسندر أرنولد، وفرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر، وأندري روبرتسون.