رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، رسميا، التعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو.

ووفقا لبيان مانشستر سيتي فإن التعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو يمتد لثلاث سنوات.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤

Welcome to City, Stefan! 💙

— Manchester City (@ManCity) July 1, 2022