رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، رسميا، التعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو.

ووفقا لبيان مانشستر سيتي فإن التعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو يمتد لثلاث سنوات.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤 Welcome to City, Stefan! 💙 Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) July 1, 2022

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده في أرمينيا بيليفيلد الألماني.

وبات ستيفان أورتيغا مورينو ثاني صفقات مانشستر سيتي في الصيف، بعد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وسيرتدي الحارس القميص رقم 18.

ونقل موقع مانشستر سيتي على الإنترنت عن ستيفان أورتيغا مورينو قوله إن فرصة الانضمام إلى مانشستر سيتي كانت فرصة لا يمكن أن يفوتها.

وقال: ”هذه فرصة رائعة بالنسبة لي، مانشستر سيتي فريق مذهل، فريق ذو جودة عالمية في كل مركز، إن الحصول على فرصة الانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين والمساعدة في مواصلة نجاح النادي هو حلم بالنسبة لي“.

وأضاف ”لقد استمتعت بوقتي في ألمانيا وأريد أن أشكر مشجعي أرمينيا بيليفيد على دعمهم، لكن هذا التحدي الجديد المتمثل في القدوم إلى مانشستر سيتي واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من أن أتجاهله“.

وتابع ستيفان أورتيغا مورينو ”لا أطيق الانتظار للبدء، والتعرف على زملائي في الفريق والبدء في العمل مع بيب غوارديولا ومساعديه“.

من جهته قال تشيكي بيغريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: ”هذه صفقة جيدة للغاية لمانشستر سيتي، ستيفان لديه قدرات ممتازة، حياته المهنية تتحدث عن نفسها“.

وأضاف ”نحن نتعاقد مع حارس مرمى لديه خبرة واسعة، وسيساعدنا في سعينا لتحقيق المزيد من الألقاب، لقد انضم للتنافس مع حراس المرمى الآخرين ومساعدة شبابنا، لذلك نحن سعداء حقًا بالتعاقد معه“.

وبدأ ستيفان أورتيغا مورينو جميع مباريات فريقه في الدوري الألماني، باستثناء مباراة واحدة في الموسم الماضي، وفي المجموع خاض 220 مباراة في فترتين مختلفتين.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان هذا اللقب الثاني على التوالي للفريق في البريميرليغ، ومن المقرر أن يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي يوم 7 أغسطس بمواجهة ويستهام.

لكن قبل ذلك من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ليفربول يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.