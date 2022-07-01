رسميا.. توتنهام يعلن التعاقد مع ريتشارليسون

أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، قادما من إيفرتون.

وقال توتنهام في بيان: ”يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون“.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit. Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022

وأضاف: ”اللاعب البرازيلي وقع عقدا معنا حتى صيف 2027“.

ولم يكشف توتنهام عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة ”ميرور“ قالت، أمس الخميس، إنها كلفت 60 مليون جنيه إسترليني مع المتغيرات.

واحتاج إيفرتون إلى ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، في ما يرقى إلى عملية موازنة دفاترهم للسنة المالية الحالية، التي انتهت يوم الخميس.

وكان بيع أحد أفضل لاعبي إيفرتون هو الطريقة الوحيدة لجلب الأموال إلى النادي بهذه السرعة، وهذا يفسر الاتفاقية في وقت مبكر جدًا من فترة الانتقالات الصيفية، الأمر الذي أثار غضبًا بين الكثير من جماهير إيفرتون كما ذكرت ”ميرور“.

ورفض إيفرتون عرضًا من توتنهام لأنطوني جوردون كجزء من صفقة شاملة مع ريتشارليسون، كما رفضوا مقترحات لإدراج لاعبي توتنهام في أي صفقة.

وانتقل ريتشارليسون، البالغ من العمر 25 عاما، من واتفورد إلى إيفرتون صيف عام 2018 مقابل 39 مليون يورو، وسجل الموسم المنقضي 11 هدفا وصنع 5 في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

وبالمجمل لعب ريتشارليسون 152 مباراة مع إيفرتون على مدار 4 مواسم، سجل فيها 53 هدفا وصنع 14، علما أن عقده مع الفريق كان ينتهي في يونيو 2024.

ومن المقرر أن يفتتح توتنهام موسمه في الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس بمواجهة ساوثهامبتون، وستكون أول مواجهة محتملة للاعب ضد إيفرتون يوم 15 أكتوبر في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.