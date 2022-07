رسميا.. توتنهام يعلن التعاقد مع ريتشارليسون

أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، قادما من إيفرتون.

وقال توتنهام في بيان: ”يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون“.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.

Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022