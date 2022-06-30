بريطانيا.. حرمان المدانين بجرائم كراهية عبر الإنترنت من دخول الملاعب

أكدت النيابة العامة البريطانية، مساء الأربعاء، أن المشجعين المدانين بجرائم كراهية على الإنترنت متعلقة بكرة القدم سيحظر دخولهم الملاعب.

وكان بإمكان المحاكم البريطانية إصدار ما يوصف ”بحظر كرة القدم“ في الجرائم الشخصية، لكن النيابة العامة أشارت إلى أنها ستطالب المحاكم بفرض عقوبات أكثر صرامة على المؤيدين ”العازمين على السلوك البغيض“، بما في ذلك الانتهاكات العنصرية.

وأضاف البيان: ”ستسمح الأحكام القانونية الجديدة بإصدار أوامر حظر دخول الملاعب بشأن الانتهاكات التي تنطوي على تمييز عنصري أو غيره من أشكال التمييز البغيضة التي تحدث عبر الإنترنت“.

وأوضحت النيابة العامة أن جرائم الكراهية المتعلقة بكرة القدم زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأنه يجب تطبيق إرشادات محدثة في جميع الحالات التي يمكن فيها إصدار ”حظر كرة القدم“.