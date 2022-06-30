مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.. ريتشارليسون يوافق على الانتقال إلى توتنهام

وافق المهاجم البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون على الانتقال إلى توتنهام في صفقة قد تكلف السبيرز 60 مليون جنيه إسترليني تشمل الإضافات (نحو 70 مليون يورو)، وفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أن عقد ريتشارليسون مع توتنهام سيكون لمدة 5 سنوات، بعد بعض المفاوضات المشحونة والقاسية كما قالت الصحيفة.

وأكدت أنه من المتوقع صدور إعلان في وقت لاحق لتأكيد الصفقة عقب الفحص الطبي الذي سيخضع له ريتشارليسون، حيث توصل الناديان إلى اتفاق تسوية بعد أيام من المحادثات، كما أكدت ”ميرور“ أنه تم تأكيد الصفقة بالفعل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حددت فعليًا موعدًا نهائيًا اليوم الخميس 30 يونيو لإيفرتون للامتثال للوائح الأرباح والاستدامة المتعلقة بالديون المسموح بها على مدى ثلاث سنوات.

واحتاج إيفرتون إلى ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني في ما يرقى إلى عملية موازنة دفاترهم للسنة المالية الحالية، التي تنتهي اليوم الخميس.

وكان بيع أحد أفضل لاعبي إيفرتون هو الطريقة الوحيدة لجلب الأموال إلى النادي بهذه السرعة، وهذا يفسر الاتفاقية في وقت مبكر جدًا من فترة الانتقالات الصيفية، الأمر الذي أثار غضبًا بين الكثير من جماهير إيفرتون كما ذكرت ”ميرور“.

والتقى رئيس توتنهام دانييل ليفي مع نظيره في إيفرتون بيل كينرايت في مطعم في لندن مساء يوم الإثنين الماضي، ويقال إن المفاوضات كانت متوترة، حيث قام ليفي بتخفيض العروض السابقة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل إيفرتون الآن أن ترضي الصفقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وتسمح لهم بالامتثال للوائح الربح والاستدامة.

ريتشارليسون يوضح سبب اشتباكه مع فينيسيوس في تدريبات منتخب البرازيل https://t.co/Ibzho1ddUm pic.twitter.com/PF4YTo4fXJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ورفض إيفرتون عرضًا من توتنهام لأنطوني جوردون كجزء من صفقة شاملة مع ريتشارليسون، كما رفضوا مقترحات لإدراج لاعبي توتنهام في أي صفقة.

وانتقل ريتشارليسون، البالغ من العمر 25 عاما، من واتفورد إلى إيفرتون صيف عام 2018 مقابل 39 مليون يورو، وسجل الموسم المنقضي 11 هدفا وصنع 5 في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

وبالمجمل لعب ريتشارليسون 152 مباراة مع إيفرتون على مدار 4 مواسم سجل فيها 53 هدفا وصنع 14، علما أن عقده مع الفريق كان ينتهي في يونيو 2024.

ومن المقرر أن يفتتح توتنهام موسمه في الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس بمواجهة ساوثهامبتون، وستكون أول مواجهة محتملة للاعب ضد إيفرتون يوم 15 أكتوبر في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.