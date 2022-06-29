ديوكوفيتش قد ينضم لنادال وفيدرر وموراي ضمن فريق أوروبا بكأس ليفر للتنس

قد تكون مشاهدة ”الأربعة الكبار“، وهم رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر وآندي موراي، يلعبون معا ضمن نفس الفريق ممكنة في كأس ليفر للتنس، خلال نسختها الخامسة في لندن هذا العام.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اختير البريطاني موراي كثالث عضو ضمن فريق أوروبا المؤلف من ستة لاعبين إلى جانب فيدرر ونادال، مما ترك عشاق التنس يستمتعون باحتمال انضمام ديوكوفيتش إلى منافسيه منذ فترة طويلة في البطولة المقامة برعاية اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وتحمل البطولة اسم الأسترالي رود ليفر، وهو حدث خاص بالفرق يستمر ثلاثة أيام بين ستة من أفضل لاعبي أوروبا مقابل ستة من فريق بقية العالم.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين بعد حجز مكانه في الدور الثالث لويمبلدون: ”سيكون أمرا متفردا للغاية. لا يزال يشكل احتمالا.

”وكيل أعمالي لديه اتصالات مع فريق كأس ليفر. لدينا اتفاق على صدور قرار بعد انتهاء بطولة ويمبلدون“.

وسيطر نادال وديوكوفيتش وفيدرر وموراي على منافسات تنس الرجال في العقدين الماضيين، بعد أن نالوا 65 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهم.

وسيستضيف ملعب أو2 في لندن، الذي استضاف البطولة الختامية لموسم الرجال في الفترة من 2009 إلى 2020، كأس ليفر في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر أيلول. وفاز فريق أوروبا، بقيادة بيورن بورج، بجميع النسخ السابقة.

واختار جون مكنرو قائد فريق العالم فيلكس أوجيه-ألياسيم وتايلور فريتز ودييجو شوارتزمان كثلاثة أعضاء ضمن فريقه.