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رياضة

نيوكاسل يضم المدافع سفين بوتمان قادما من ليل الفرنسي
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 22:13 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 22:50 GMT

نيوكاسل يضم المدافع سفين بوتمان قادما من ليل الفرنسي

أعلن نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع الهولندي سفين بوتمان من نادي ليل المنافس

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أعلن نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع الهولندي سفين بوتمان من نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ومن المقرر انضمام بوتمان إلى نيوكاسل بموجب عقد مدته خمس سنوات. ولم يتم الكشف عن القيمة الرسمية للتعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 37 مليون يورو (38.94 مليون دولار).

ولعب قلب الدفاع دورا محوريا في حصول ليل على لقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021، ومثل هولندا على كافة مستويات فرق الشباب.

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وقال نيوكاسل في بيان ”أكمل بوتمان الكشف الطبي ووافق على شروط عقد يمتد خمس سنوات.

”من المقرر الانتهاء من إجراءات الانتقال هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لاعبا في نيوكاسل يونايتد بشكل رسمي“.

وسيكون بوتمان ثالث صفقات نيوكاسل بعد انضمام الحارس نيك بوب والمدافع مات تارجت في وقت سابق هذا الشهر.

واحتل فريق المدرب إيدي هاو المركز 11 في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.

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