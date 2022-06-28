رسميًا: إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي حال تساوي فريقين بالصدارة

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إجراء مباراة فاصلة لتحديد هوية الفائز بلقب الدوري المحلي ”سيريا آي“ في حال تعادُل فريقين بالنقاط وهما على صدارة الترتيب، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنه وافق على اللوائح الخاصة بمباراة الحسم التي ستذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا أنهاها الفريقان بالتعادل.

وكان هذا النظام ساري المفعول في الماضي في الدوري الإيطالي، حيث تم تحديد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مباراة فاصلة مرة واحدة فقط من قبل، حيث تغلب بولونيا على إنتر 2-صفر في روما عام 1964.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا قد أعرب سابقا عن أنه يرغب في تحديد كل لقب من خلال المباريات الفاصلة في مختلف الدرجات.

وتمت مناقشة الفكرة في اجتماع بين أندية الدوري الإيطالي بداية شهر يونيو الجاري، حيث يرى الاتحاد الإيطالي أن هذا القرار سيضيف جانبا آخر من الإثارة إلى دوري الدرجة الأولى الذي شهد إثارة عالية في الموسم المنقضي، حيث فاز ميلان بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما في اليوم الأخير من الموسم.

وأدى فوز ميلان على ساسولو في اليوم الأخير للموسم لانتزاعه اللقب بفارق نقطتين، متقدما على غريمه إنتر ميلان، ولو تعادل ميلان في تلك المباراة، لكان قد تساوى في النقاط مع إنتر، لكنه كان سيتوج باللقب أيضا بسبب سجل المواجهات المباشرة أمام إنتر.

وحصل ميلان على أربع نقاط من إنتر الموسم الماضي، وهو ما كان من شأنه أن يمنحه الأفضلية في حالة التعادل في النقاط، وتلجأ معظم البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى إلى فارق الأهداف في حال تساوي فريقين في عدد النقاط، ولا يوجد بطولة دوري أخرى تلجأ لخوض مباراة فاصلة لتحديد البطل في الوقت الحالي.