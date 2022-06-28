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رياضة

موناكو يتعاقد مع مينامينو مهاجم ليفربول لمدة 4 سنوات
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 18:13 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 18:20 GMT

موناكو يتعاقد مع مينامينو مهاجم ليفربول لمدة 4 سنوات

أعلن ناديا ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وموناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن المهاجم تاكومي مينامينو أكمل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن ناديا ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وموناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن المهاجم تاكومي مينامينو أكمل انتقاله بشكل دائم من النادي الأول إلى الثاني مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني (18.91 مليون دولار).

ووقع اللاعب الدولي الياباني عقدا مدته أربع سنوات مع الفريق المنافس في الدوري الفرنسي بعد فترة عامين ونصف قضاها في ليفربول تمت خلالها إعارته لمدة عام إلى ساوثهامبتون.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 55 مباراة وسجل 14 هدفا في كافة المسابقات على ملعب آنفيلد.

وأمضى اللاعب، الصاعد من فرق الناشئين بسيريزو أوساكا، خمس سنوات في نادي سالزبورج النمساوي قبل الانتقال إلى إنجلترا.

وقال بول ميتشل المدير الرياضي لموناكو: ”بثقافته القائمة على تحقيق الانتصارات وقدرته على اللعب في مختلف المراكز في الملعب ومكانته كلاعب أساسي مع منتخب بلاده، نحن مقتنعون بأن تاكومي سيسهم في تطوير فريقنا الشاب“.

وأنهى موناكو في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، وحصل على مكان في تصفيات دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لعب فيها مينامينو من قبل مع ليفربول وسالزبورغ.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع ناديه ”أنا سعيد جدا لكوني جزءا من هذا المشروع المثير للغاية، في ناد يتمتع بتقاليد عظيمة، ومن بين أكثر الأندية شهرة في الدوري الفرنسي، وأتطلع إلى اكتشاف بيئتي الجديدة والقيام بكل ما في وسعي لمساعدة الفريق“.

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