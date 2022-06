موناكو يتعاقد مع مينامينو مهاجم ليفربول لمدة 4 سنوات

أعلن ناديا ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وموناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن المهاجم تاكومي مينامينو أكمل انتقاله بشكل دائم من النادي الأول إلى الثاني مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني (18.91 مليون دولار).

ووقع اللاعب الدولي الياباني عقدا مدته أربع سنوات مع الفريق المنافس في الدوري الفرنسي بعد فترة عامين ونصف قضاها في ليفربول تمت خلالها إعارته لمدة عام إلى ساوثهامبتون.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 55 مباراة وسجل 14 هدفا في كافة المسابقات على ملعب آنفيلد.

Takumi Minamino has today completed a permanent transfer to @AS_Monaco after a two-and-a-half-year stay at Anfield.

Everyone at #LFC would like to thank @takumina0116 for his contributions and wish him every success in the next chapter of his career.

— Liverpool FC (@LFC) June 28, 2022