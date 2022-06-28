تقدم في مفاوضات مانشستر يونايتد مع برشلونة لضم فرينكي دي يونغ

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع برشلونة بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونغ.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن مانشستر يونايتد أحرز تقدما إيجابيا في المفاوضات مع برشلونة، وأنه تم الترتيب لصفقة تصل إلى 65 مليون يورو.

وسيدفع مانشستر ما يقرب من 65 مليون يورو لصالح برشلونة، بالإضافة للحوافز.

ودرب إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، دي يونغ (25 عاماً) عندما كان لاعبا في أياكس، ويشعر أنه سيكون جزءا مهما من إعادة تشكيل الفريق الإنجليزي.

ويرغب مانشستر يونايتد في حسم الصفقة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي لتكون أول صفقة للفريق، ولتلبية أول طلبات مدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

كما يرغب تين هاغ في الحصول على كل لاعبيه حتى الصفقات الجديدة قبل الرحلة الإعدادية في الصيف إلى تايلاند وأستراليا، حيث من المقرر أن يجري عدة لقاءات ودية.

وعانى مانشستر يونايتد في التحكم بوسط الملعب وإيجاد التوازن خلال السنوات الأخيرة، بينما قلص الرحيل المجاني لبول بوغبا ونيمانيا ماتيتش خيارات الفريق.

يذكر أن مانشستر يونايتد رفض عرضا من برشلونة لإدخال المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة تبادلية تخص لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ، الذي يرغب الفريق الإنجليزي في ضمه.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن برشلونة كان مهتما بالمدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب مستواه في مانشستر يونايتد، لكن الفريق الإنجليزي لا يرغب في التخلي عن قائده الذي كلفه 80 مليون جنيه إسترليني.