لماذا دفع لوس أنجلوس تعويضا لنادي ديفيد بيكهام بعد التعاقد مع غاريث بيل؟

شكل انتقال الويلزي غاريث بيل لفريق لوس أنجلوس الأمريكي مفاجأة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم رغم المستوى السيئ الذي قدمه اللاعب في السنوات الأخيرة رفقة ريال مدريد، حيث يبقى أحد أساطير نادي ريال مدريد بسبب نجاحاته الرياضية الكبيرة.

ولأن بيل كان لاعبا حرا ومع تراجع مستواه استطاع لوس أنجلوس أن يتعاقد معه بسعر مناسب.

وحصل فريق إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على مبلغ 75 ألف دولار من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم كتعويض عن الصفقة، بناء على قاعدة تسمى “ Discovery List “ تطبقها MLS لتنظيم التعاقد مع لاعبين من الدوريات الأجنبية.

من أجل التوقيع مع اللاعب الويلزي، استخدم لوس أنجلوس إف سي أموالا أكبر من الحد الأقصى للراتب المسمى ”Directed Allocated Money TAM“ لتقليل الضغوط على سقف رواتب اللاعبين وعدم كسر الميزانية.

واضطر لوس أنجلوس لاتباع إرشادات وقواعد إضافية لإتمام الصفقة في ظل اهتمام إنتر ميامي بالتعاقد مع غاريث بيل.

إنتر ميامي كان يرغب في التعاقد مع غاريث بيل، لذلك تم تفعيل قاعدة Discovery List حتى لا تحدث منافسة وقتال بين فريقين على لاعب، ومن أجل احترام سقف الرواتب يتم انسحاب نادٍ من الصفقة مقابل الحصول على مبلغ مالي وفي حالة النجم الويلزي حصل فريق ديفيد بيكهام على مبلغ 75 ألف دولار.

ولن يكون راتب غاريث بيل مرتفعا في الدوري الأمريكي للمحترفين؛ لأنه جاء في صفقة انتقال حر، فالقواعد تقتضي حصوله في موسم 2022 على مبلغ 1.6 مليون دولار.

وكان غاريث بيل يتقاضى أكثر من 20 مليون يورو في ريال مدريد، واختار الانتقال لفريق لوس أنجلوس الأمريكي على حساب كارديف سيتي الويلزي ليكون جاهزا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، رفقة منتخب بلاده ومن المحتمل أن يظهر الشهر القادم رفقة فريقه الجديد.