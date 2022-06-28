بسبب جاك غريليش.. قائد أستون فيلا السابق يطالب الأندية بمنع لاعبيها من شرب الخمر

طالب ستان كوليمور قائد أستون فيلا السابق الأندية بمنع لاعبيها من شرب الخمر حيث تسبب بمشاكل للاعبين وذلك على خلفية الحالة التي ظهر عليها نجم مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي جاك غريليش أثناء عطلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد احتفاله رفقة زملائه بمانشستر سيتي في حافلة إثر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز طار جاك غريليش لجزيرة إيبيزا الإسبانية للاحتفال ثم سافر للاس فيغاس بعد نهاية لقاءات المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية.

وظهر النجم الإنجليزي الشاب الذي كلف مانشستر سيتي مبلغ 100 مليون جنيه استرليني في حالات سيئة بسبب شرب الخمر بشكل مبالغ فيه وهو ما عرضه لانتقادات إعلامية.

وحذر ستان كوليمور النجم جاك غريليش من كونه قد يصبح نسخة منه أو من النجم الإنجليزي السابق بول غاسكوين الذي دمره الإدمان على الخمر وأدت به أحيانا للتشرد وتعرضه لأزمات صحية متعددة.

ودعا ستان كوليمور الأندية للتدخل وحماية لاعبيها من إدمان الكحول ومنعهم من شربها على الأقل خلال مسارهم الرياضي حفاظا على سلامتهم ومستقبلهم وكتب :“ لقد شعرت بالفزع بالفعل من عدد النقاد والمحترفين والمحترفين السابقين والمعجبين الذين وقعوا في هذا المعسكر الأخير وقضوا الأيام القليلة الماضية في التقاط صور له وهو يحتفل في لاس فيجاس ويشجع جاك غريليش ”.

وأضاف اللاعب السابق لأستون فيلا وليفربول وكريستال بلاس :“ يمكنني أن أضمن له الآن أن نفس هؤلاء الأشخاص سيكونون هم من ينتقدونه بعنف عندما يسقط ويتراجع مستواه، أعرف الصدمة التي مررت بها بسبب سذاجتي في أيام اللعب وأرى أوجه التشابه. يجب أن يتعلم أنه ليس فقط جاك دي بروم بعد الآن، إنه ملكية عامة، ولهذا تظل رسالتي من فضلك، يا فتى، غير تكتيكك وثق بي أن ثمن ما تفعله لن يكون جيدا ”.

ووجه ستان كوليمور البالغ 51 سنة والنجم السابق رسالة لجميع اللاعبين من خلال تجربته الشخصية وأكد أن الكحول مادة سامة للجسم ويمكن أن تؤثر على أداء لاعبي كرة القدم على أرض الملعب تمامًا كما لو كان سائق دراجة نارية.

وقال قائد أستون فيلا السابق :“ أود أن أقول ذلك لأي لاعب رأيت سلوكيات الحفلات الخاصة به بشكل منتظم على الصفحات الأولى من الصحف والمواقع الإلكترونية، وآمل أن يستجيب لنصيحتي قريبًا. قد يبدو هذا جنونًا لغير الرياضيين، أحب أن أرى أندية كرة القدم تحظر تمامًا استهلاك الكحول من قبل اللاعبين“.

وأكد ستان كوليمور أنه من الصعب على جاك غريليش الابتعاد عن الخمر بسهولة لكونها جزءا من الثقافة البريطانية.